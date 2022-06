ŠKODA FABIA: arriva la versione Sport Monte Carlo

A meno di un anno dal debutto sul mercato italiano, la gamma della quarta generazione di ŠKODA FABIA accoglie la nuova variante SPORT MONTE CARLO studiata per i Clienti più dinamici, alla ricerca di performance e piacere di guida.

Nuova ŠKODA FABIA SPORT MONTE CARLO è disponibile unicamente in abbinamento alla motorizzazione 1.5 TSI ACT 150 CV, un quattro cilindri caratterizzato dalla tecnologia di disattivazione selettiva dei cilindri ai carichi parziali e in grado di erogare un picco di coppia di 250 Nm costanti tra 1.500 e 3.500 giri/minuto. La trasmissione di FABIA SPORT MONTE CARLO è affidata al cambio DSG a 7 rapporti. La nuova variante offre performance di tutto rispetto, con velocità massima di 225 km/h e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di soli 8 secondi.

Nonostante il quadro prestazionale, Nuova ŠKODA FABIA SPORT MONTE CARLO mette a fattore comune l’efficienza generata dall’aerodinamica ai vertici del segmento e la peculiarità del sistema di disattivazione attiva dei cilindri e offre consumi medi in ciclo WLTP di 5,9 l/100 Km, con emissioni medie di CO2 pari a 135 gr/km.

Dal punto di vista estetico la nuova variante riprende le caratteristiche della versione MONTE CARLO disponibile per le altre motorizzazioni. Calandra, cornici dei finestrini, lettering sul portellone e calotte degli specchietti retrovisori sono in colore nero lucido mentre i paraurti hanno un design specifico con prese d’aria maggiorate e profilo estrattore posteriore. La variante SPORT MONTE CARLO si distingue per la presenza di serie dei cerchi in lega LIBRA da 18” e dell’assetto sportivo che prevede molle più rigide e più corte di 15 mm, a vantaggio della maneggevolezza e del piacere di guida.

Il nuovo modello accoglie i 5 passeggeri in un abitacolo dominato dai colori scuri per i rivestimenti dei sedili sportivi con appoggiatesta integrati e per il cielo dell’abitacolo, con elementi specifici in colore rosso, come la cornice della plancetta del cambio e le maniglie delle portiere anteriori. Il design sportivo caratterizza anche il volante multi-funzione a tre razze con paddle per la cambiata manuale e la pedaliera in metallo.

Il istino parte da 26.700 euro.