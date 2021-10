ŠKODA Fabia finalista del premio “Best Buy Car of Europe in 2022”

La quarta generazione di ŠKODA Fabia è tra le finaliste per il titolo di “Best Buy Car of Europe in 2022”. La giuria del premio, che viene attribuito ogni anno dal 2001, comprende giornalisti provenienti da 32 paesi europei e ha selezionato Fabia, insieme ad altri cinque veicoli, per le prove di guida finali. I 32 membri della giuria si ritroveranno al Fahrtechnik-Zentrum di Teesdorf, in Austria, il 24 e 25 novembre per testare le finaliste; la vincitrice verrà poi annunciata a metà dicembre. Nel 2002 la prima generazione di Fabia è stata votata come “Best Buy Car of Europe”, mentre nel 2014 la terza generazione aveva raggiunto la finale, così come KAMIQ e OCTAVIA nei due anni passati.

L’organizzazione europea AUTOBEST è stata fondata nel 2000 e dal 2001 elegge i vincitori delle varie categorie. L’attuale giuria è composta da 32 giornalisti provenienti da altrettanti paesi europei. I membri della giuria selezionano tre automobili a testa, tra le finaliste in 13 diverse categorie, che spaziano dal design esterni e interno alla praticità, dalle tecnologie all’ecologia per arrivare al prezzo. Alle categorie corrispondono diversi punteggi, da 100 a 500 punti. Il veicolo vincitore è quello che ottiene alla fine il punteggio migliore su un massimo di 2500 punti.

La quarta generazione di ŠKODA FABIA, per la prima volta sviluppata sul pianale modulare trasversale MQB-A0 del Gruppo Volkswagen, è la più coinvolgente e dinamica di sempre dal punto di vista stilistico. FABIA è l’auto più spaziosa del segmento e vanta caratteristiche di comfort superiori, oltre a una pletora di nuovi sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. Le ormai consuete qualità del Brand, come l’eccellente rapporto qualità prezzo e le geniali soluzioni Simply Clever, rendono quest’auto il perfetto modello di accesso alla gamma ŠKODA. Fabia ora misura circa 411 cm in lunghezza e il vano bagagli, che era già il più grande del segmento, ha guadagnato ulteriori 50 litri, offrendo una volumetria minima di 380 litri. Cinque motori a benzina della nuova generazione EVO del Gruppo Volkswagen propongono una gamma di potenze che va da 65 CV a 150 CV (1.5 TSI 150 CV non disponibile in Italia). L’attento studio aerodinamico ha permesso a FABIA di ottenere il migliore coefficiente di resistenza nel segmento pari a cd 0,28, un dato che insieme all’efficienza dei propulsori concorre a ottenere lunghe percorrenze con consumi contenuti.