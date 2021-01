ŠKODA iV Charger: l’ offerta di wallbox per Clienti privati e Aziende

Si chiamano ŠKODA iV Charger i tre wallbox realizzati dalla società ELLI del Gruppo VW che la Casa boema propone ai Clienti dei modelli OCTAVIA iV e SUPERB iV con tecnologia di trazione plug-in hybrid e che, oltre a essere compatibili con tutti i veicoli plug-in del Gruppo VW, possono essere utilizzati su qualunque veicolo elettrificato con presa di Tipo 2.

ŠKODA iV Charger ricarica fino a 8 volte più velocemente di una normale presa elettrica potendo gestire una potenza di carica fino a 6 kW (fino a 7,4 kW dove disponibile) in corrente monofase e fino a 11 kW in corrente trifase. Il cavo di Tipo 2 incluso ha una lunghezza standard di 4,5 metri, ma il Cliente può richiedere lungo fino a 7,5 metri.

ŠKODA iV Charger è il sistema base e include cavo di ricarica e il rilevamento integrato della corrente di guasto. Il costo è fissato in 399 euro.

ŠKODA iV Charger Connect costa 599 euro e aggiunge la connettività WiFi/Ethernet che, su richiesta, può essere integrata dalla connettività tramite rete mobile LTE. La connessione al web consente il controllo del dispositivo in remoto tramite app oltre alla possibilità di aggiornamento del software di gestione over-the-air. ŠKODA iV Charger Connect permette il controllo sicuro degli accessi al dispositivo tramite RFID ed è quindi ideale per l’utilizzo multi-utente e nei casi in cui il wallbox sia montato in aree accessibili da estranei. È dotato inoltre di gestione dinamica del carico di corrente (Blackout Protection).

ŠKODA iV Charger Connect+ è il modello al top della gamma e aggiunge di serie sia la connettività tramite rete mobile LTE con SIM integrata e volume dati incluso, sia la misurazione certificata della corrente erogata, che permette una gestione multi-utente con fatturazione separata. È quindi ideale per la gestione di flotte aziendali e per veicoli in uso promiscuo aziendale/privato. Il costo è fissato in 849 euro.

I Clienti possono ottenere il sopralluogo di un tecnico specializzato e richiedere l’installazione del dispositivo e la sua corretta configurazione nel rispetto delle normative vigenti. Il tecnico a fine lavori rilascerà al Cliente le necessarie certificazioni di conformità degli interventi effettuati sull’impianto elettrico.

Va ricordato, inoltre, che le spese sostenute per potenziamento dell’impianto elettrico e per acquisto e installazione della stazione di ricarica, effettuate entro il 31 dicembre 2021, godono di specifica detrazione fiscale al 50% con un tetto massimo di spesa di 3.000 euro o, in alternativa, possono essere inserite nel computo delle spese con detrazione al 110% in caso di miglioramento della classe energetica dell’abitazione.

Infine, ŠKODA si appresta a lanciare la nuova App Powerpass by ŠKODA AUTO , tramite cui sarà possibile la gestione in remoto dei wallbox connessi. I Clienti di ENYAQ iV, primo SUV 100% elettrico ŠKODA, potranno in aggiunta usufruire gratuitamente per i primi tre anni del nuovo servizio che, previa registrazione, permette la ricarica tramite card RFID o smartphone in un’ampia rete di punti di ricarica a livello europeo. Il servizio sgraverà il Cliente dalla necessità di registrazioni multiple ai vari provider di energia e semplificherà i pagamenti fornendo un’unica fatturazione mensile di tutte le ricariche effettuate.