ŠKODA KAROQ 2022: il SUV boemo si rinnova

A quattro anni di distanza dal debutto, ecco l’aggiornamento di ŠKODA KAROQ: il costruttore boemo ha rivisitato il suo secondo SUV per continuare una storia di successo. In aggiunta a un linguaggio di design ancora più raffinato, l’aggiornamento dota il SUV compatto di materiali sostenibili, nuova tecnologia e motorizzazioni più efficienti appartenenti all’attuale generazione EVO. Superato solo da OCTAVIA, KAROQ è stato il secondo modello ŠKODA con più consegne a livello globale nel 2020 e nei primi sei mesi del 2021.

Il rinnovato KAROQ ha un design più personale. La calandra – esagonale e più larga – e il nuovo paraurti rendono il frontale più accattivante. In aggiunta i nuovi fari anteriori LED, più slanciati e riorganizzati in un design a quattro elementi, danno all’auto un look più dinamico. I fari posteriori ridisegnati enfatizzano questo aspetto, mentre il nuovo spoiler al tetto fa sembrare KAROQ più lungo.

Il posteriore ridisegnato di ŠKODA KAROQ presenta ora uno spoiler allungato nel colore della carrozzeria, che fa sembrare il veicolo più lungo quando osservato lateralmente. In collaborazione con le alette laterali, ispirate all’aerodinamica degli aerei, lo spoiler riduce la turbolenza nella zona posteriore, migliorando l’aerodinamica della vettura e riducendo le sue emissioni di CO2. Il paraurti posteriore rivisitato è verniciato anche nella zona sotto il vano di carico e il robusto diffusore in plastica nera presenta un’accattivante forma scolpita.

All’interno, in aggiunta a nuovi dettagli decorativi e rivestimenti, l’aggiornamento di ŠKODA KAROQ offre maggiore comfort per i passeggeri. A partire dall’allestimento Style, per la prima volta è disponibile l’opzione memory function per il sedile del passeggero. Questa funzione memorizza le preferenze personali e le applica con il semplice tocco di un pulsante. In opzione è disponibile anche il supporto lombare regolabile elettricamente. Anche il sistema VarioFlex è disponibile su richiesta. Questo permette di dividere le tre file di sedili in un rapporto di 40:20:40.

Dal punto di vista della connettività, i sistemi di infotainment Bolero, Amundsen e Columbus si basano sulla piattaforma di infotainment di terza generazione del Gruppo Volkswagen. Grazie a una eSIM integrata, offrono radio digitale DAB e sono sempre collegati alla rete. I sistemi Bolero e Amundsen offrono uno schermo da 8 pollici e la possibilità di ricevere le web-radio grazie alla connessione internet costante. Il sistema può essere gestito tramite il touchscreen, i comandi sul volante multifunzione, o tramite ”Laura”, l’assistente vocale digitale, che usando dati online è in grado di comprendere 15 lingue. Il sistema top di gamma Columbus mostra le informazioni su uno schermo da 9,2 pollici. Gli aggiornamenti delle mappe e dei software sono istallati “over the air”.

Alla voce sicurezza, fino a nove airbag proteggono gli occupanti di KAROQ. Gli airbag del guidatore e del passeggero anteriore sono di serie in Unione Europea, così come gli airbag laterali anteriori, gli airbag a tendina e gli airbag per le ginocchia del guidatore. Gli airbag laterali per la seconda fila di sedili sono disponibili come optional in combinazione con il Crew Protect Assistant. Se i sensori del veicolo – ora presenti anche nella zona posteriore – percepiscono la possibilità di una collisione imminente o rilevano una frenata improvvisa, il sistema chiude automaticamente i finestrini aperti e, se necessario, il tetto panoramico, attiva le luci di emergenza e mette in tensione le cinture dei sedili anteriori. In seguito a una collisione, il Multi-Collision Brake impedisce al veicolo di procedere in modo incontrollato.

Nuovo ŠKODA KAROQ sarà disponibile in Italia nei livelli di allestimento Ambition, Executive e Style, così come nella variante SPORTLINE che è dotata di serie del pacchetto Black, con barre al tetto e cornici dei finestrini in nero lucido.