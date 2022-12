ŠKODA: la app Traffication saprà monitorare i passaggi a livello

ŠKODA continua a sviluppare soluzioni intelligenti e fruibili in tempo reale, per migliorare la sicurezza stradale. In collaborazione con l’operatore ferroviario della Repubblica Ceca Leo Express, ŠKODA sta testando in una prima fase pilota, una nuova funzionalità inclusa nell’app di infotainment Traffication, che avverte di eventuali pericoli nell’attraversamento di un passaggio a livello. Ai Clienti del mercato domestico ŠKODA, che già utilizzano l’app, apparirà ora una notifica di aggiornamento nell’infotainment. L’applicazione aggiornata verrà installata solo dopo la conferma da parte dell’utente.

L’avviso di un treno in avvicinamento, quando si è in prossimità di un passaggio a livello, viene visualizzato sul display centrale dell’infotainment, insieme a una notifica acustica e a un pop-up. Alla base del funzionamento della app c’è la trasmissione della posizione dei treni in tempo reale al cloud, che comunica le relative informazioni a qualsiasi veicolo ŠKODA che utilizzi l’app Traffication in base alla geo-localizzazione del veicolo stesso. ŠKODA sta già lavorando all’integrazione di altre compagnie ferroviarie in tutta Europa e ha esteso la richiesta di integrazione a molte altre.

La app Traffication è disponibile per il download nella sezione Shop dell’infotainment di bordo, così come nello Shop del portale ŠKODA Connect e può essere installata su tutti gli attuali modelli ŠKODA, ad eccezione di ENYAQ iV, a condizione che il veicolo sia equipaggiato con i sistemi Infotainment di terza generazione (denominati Amundsen o Columbus a seconda dei modelli). Una volta installata, l’applicazione si attiva automaticamente in background senza interventi del conducente, mostrando immediatamente avvisi sul display centrale dell’infotainment, ogni volta che si incontrano pericoli nelle immediate vicinanze.

Oltre ai nuovi avvisi sperimentali sull’avvicinamento dei treni, l’app è già in grado di visualizzare altri avvertimenti, provenienti da fornitori esterni o direttamente ricavati dalle informazioni fornite da altre auto ŠKODA.

Inoltre, l’app può rilevare che un’automobile si sia immessa in autostrada in contromano e avvisare così gli automobilisti del potenziale pericolo. Analogamente, il sistema può rilevare una situazione di scarsa visibilità grazie all’accensione dei fendinebbia da parte di un veicolo ŠKODA e, successivamente, inviare queste informazioni al cloud che le distribuisce ai veicoli abilitati nei pressi della zona di pericolo. Inoltre, i conducenti ŠKODA possono segnalare manualmente situazioni pericolose con un clic, avvertendo tutti gli altri automobilisti ŠKODA che utilizzano Traffication.

L’applicazione Traffication è proposta in 32 Paesi europei ed emette avvisi in 23 lingue, dal mese di aprile 2022 è disponibile per i Clienti italiani.