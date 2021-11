Škoda: la nuova Fabia arriva in concessionaria

È arrivato il momento del debutto per Nuova ŠKODA FABIA, che aspetta i Clienti italiani presso tutta la rete delle Concessionarie, con un’apertura straordinaria prevista nel fine settimana del 20/21 novembre. Il nuovo modello, che è stato completamente riprogettato e, per la prima volta, è sviluppato sul pianale MQB-A0 del Gruppo VW.

Nuova ŠKODA FABIA è cresciuta nelle dimensioni, superando di poco i 4,10 metri, per offrire ai cinque occupanti un’abitabilità ai vertici della categoria e il vano bagagli più ampio del segmento con una volumetria minima di ben 380 litri, che arriva a 1.190 litri abbattendo gli schienali del divano posteriore. L’inedito design, molto più personale e distintivo, è stato pensato per aumentare l’efficienza del veicolo, grazie al miglior coefficiente aerodinamico tra i competitor (Cd:0,28) che aiuta a ridurre i consumi, sfruttando soluzioni uniche nel segmento, quali speciali prese d’aria anteriori a controllo elettronico. Dal punto di vista estetico, FABIA si distingue per la colorazione bicolore della carrozzeria, ora di serie per la versione Style, che prevede tetto, montanti, cerchi e calotte degli specchi retrovisori in nero lucido o, in alternativa, nel nuovo colore grigio Graphite.

Anche l’abitacolo è stato completamente ripensato e presenta ora una plancia su più livelli, dominata dal grande schermo touch, di serie da 8”, o da 9,2” se il Cliente sceglie il sistema di navigazione satellitare connesso Amundsen. Lo schermo è anche il centro di comando di un nuovo sistema di connettività e infotainment che prevede di serie radio digitale DAB+, doppia porta USB-C per la connessione di telefoni e altri device, protocolli Apple Car Play e Android Auto per le principali piattaforme smartphone e possibilità di connettività remota al veicolo tramite una specifica applicazione. Sono disponibili in opzione sia la connettività sia la ricarica in modalità wireless.

Sul fronte della sicurezza, oltre all’intrinseca maggior robustezza della nuova piattaforma MQB-A0, FABIA offre – unica nel segmento – fino a 9 airbag, affiancando ai 6 di serie la possibilità di richiedere quelli laterali posteriori e quello per le ginocchia del conducente. La sicurezza di marcia è supportata dagli ADAS di serie, Front Assistant per la frenata automatica con riconoscimento pedoni e Lane Assistant per il mantenimento attivo della corsia, oltre che dal sistema che riconosce la stanchezza del conducente e dalla fanaleria anteriore in tecnologia FULL LED, di serie per ogni allestimento.

La dotazione di bordo può essere completata per la prima volta dalla suite di tecnologie di assistenza alla guida che compongono il Travel Assistant e che permettono la cosiddetta guida assistita di Livello 2 nella marcia in colonna, oltre che dai sistemi di assistenza attiva al parcheggio.

Nuova ŠKODA FABIA è proposta in Italia nelle versioni Ambition e Style, con una dotazione di serie particolarmente curata già dal livello di ingresso. Tra i principali equipaggiamenti standard per FABIA Ambition figurano infatti: 6 Airbag, Front Assistant con riconoscimento pedoni, Lane Assistant, Cruise Control, SmartLink via cavo per connettività smartphone, Radio con schermo da 8″, Bluetooth, 2 prese USB-C, climatizzatore manuale, cerchi in lega da 15”, sensori di parcheggio posteriori e, ovviamente, le conosciute soluzioni Simply Clever, tra cui per la prima volta l’ombrello collocato in un vano nella portiera anteriore sinistra e nuove idee, tra cui le tasche per smartphone sul retro dei sedili anteriori.

A questi equipaggiamenti, FABIA Style aggiunge, oltre alla già citata verniciatura bi-colore, cerchi in lega da 16″, illuminazione Ambient Light in tecnologia LED, inserti in plancia in tessuto, bracciolo centrale anteriore, climatizzatore automatico bi-zona, bocchette di areazione posteriori, sedili comfort con supporto lombare regolabile, sistema di avviamento senza chiave Keyless Easy Start e specchietto interno schermabile automaticamente.

La gamma di propulsori è stata pensata privilegiando affidabilità, costi di esercizio contenuti e massima efficienza tanto in città quando nei percorsi extra-urbani e prevede quattro motorizzazioni benzina, omologate Euro 6d, appartenenti alla nuova generazione EVO. Questi propulsori tre cilindri, proposti sia in versione aspirata sia turbocompressa, sono stati profondamente riprogettati nella gestione termica e nei materiali per ridurre gli attriti, a vantaggio di consumi ed emissioni. La gamma di potenze va da 65 CV a 110 CV, con il valore aggiunto delle due motorizzazioni 1.0 MPI 65 CV e 80 CV che possono essere guidate anche dai neo-patentati.

Nuova ŠKODA FABIA è proposta a partire da 16.900 euro oppure, in questa fase di lancio, a 129 euro/mese con formula di acquisto Clever Value a valore futuro garantito (TAN 3,99 % – TAEG 5,56%) per la versione 1.0 MPI 65 CV Ambition.