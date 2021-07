ŠKODA: Nuova FABIA arriva in Italia

La quarta generazione di ŠKODA Fabia è ora disponibile per l’ordine dei Clienti italiani in tutte le concessionarie. Il nuovo modello è stato completamente riprogettato sull’avanzata piattaforma MQB-A0 del Gruppo VW e spicca per un inedito design, rinnovato nelle proporzioni e con evidenti richiami ai modelli più recenti in gamma.

ŠKODA Fabia vanta una lunghezza di 411 cm, a cui corrisponde una larghezza di 178 cm e un’altezza di 146 cm. Le nuove proporzioni concesse dalla piattaforma MQB hanno consentito di aumentare l’abitabilità interna dei cinque passeggeri e di incrementare ancora la già ampia capacità di carico della generazione precedente. Con una volumetria minima di 380 litri, Nuova ŠKODA #fabia offre uno spazio di carico da categoria superiore, che si colloca ai vertici del segmento. Abbattendo i sedili posteriori, il volume massimo di carico arriva a 1.190 litri.

Il nuovo design ha permesso anche di raggiungere un valore record per quanto riguarda l’aerodinamica del modello. Il Cx di 0,28, ottenuto anche attraverso specifici accorgimenti quali la carenatura del sottoscocca e una paratia di raffreddamento a controllo elettronico nel paraurti anteriore, influisce positivamente sia sul comfort di marcia sia sul contenimento di consumi ed emissioni.

Nuova ŠKODA Fabia è proposta al lancio in Italia con 4 motorizzazioni a benzina, tutte appartenenti alla nuova generazione EVO, capace di ridurre consumi ed emissioni ottimizzando l’efficienza complessiva. Alla base dell’offerta il tre cilindri 1.0 MPI aspirato, disponibile nelle potenze di 65 CV e 80 CV con cambio manuale a 5 rapporti. Il 1.0 TSI sovralimentato è invece proposto nelle potenze di 95 CV e 110 CV, quest’ultimo anche in abbinamento al cambio automatico DSG a doppia frizione e sette rapporti.

FABIA è disponibile in Italia nelle versioni Ambition e Style, con un equipaggiamento particolarmente ricco e curato anche nella variante di ingresso. La dotazione di Nuova Fabia Ambition comprende tra gli altri 6 airbag, Lane Assistant per il mantenimento corsia, Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento pedoni, gruppi ottici anteriori in tecnologia LED, cruise control, Chiamata automatica di emergenza e service proattivo. Sempre di serie sono il climatizzatore, i sensori di parcheggio posteriori, i protocolli Apple Car Play e Android auto e la radio Bolero con display da 8”, bluetooth, ricezione DAB+ e due prese USB-C.

Il passaggio alla nuova generazione di infotainment connesso porta a bordo anche l’assistente vocale “Laura” tramite cui è possibile controllare svariate funzioni dell’auto.

Nuova ŠKODA Fabia Style aggiunge di serie tra gli altri il climatizzatore automatico bi-zona, l’avviamento senza chiave, lo specchietto retrovisore schermabile automaticamente, i cerchi da 16”, l’apprezzata carrozzeria bi-colore con tetto, montante anteriore e spoiler posteriore in colore di contrasto, l’illuminazione interna a LED e i fari antinebbia.

Il listino della quarta generazione di ŠKODA Fabia 1.0 MPI 65 CV Ambition parte da 16.900 euro, che diventano 17.600 euro per il 1.0 MPI 80 CV. Il 1.0 TSI 95 CV Ambition è proposto a partire da 18.300 euro, che diventano 19.000 per il 1.0 TSI 110 CV Ambition. Le versioni Style sono proposte con un sovrapprezzo di 1.500 euro mentre il cambio automatico DSG a 7 rapporti, disponibile per la sola motorizzazione da 110 CV, è disponibile a 1.600 euro.

In questa prima fase commerciale, i Clienti della versione Ambition potranno richiedere senza alcun costo aggiuntivo il pacchetto Comfort Ambition pack (2 prese USB Tipo-C per i passeggeri posteriori, alzacristalli elettrici posteriori, bocchette d’areazione posteriori, bracciolo centrale anteriore con due prese USB sul retro, ugelli lavavetro anteriori riscaldabili, ŠKODA Connect – servizi di Accesso Remoto per 1 anno). Per i Clienti della versione Style saranno invece proposti senza sovrapprezzo i gruppi ottici anteriori bi-LED.

Il lancio del nuovo modello in tutte le Concessionarie italiane è previsto nel corso del mese di ottobre.