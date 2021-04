ŠKODA Octavia: ora in versione SportLine

Si amplia l’offerta della quarta generazione di ŠKODA Octavia con la presentazione della dinamica versione SportLine.

Nuova ŠKODA Octavia SportLine si riconosce per i tipici dettagli in nero lucido della carrozzeria. Il caratteristico spoiler anteriore, la cornice della calandra e il logo ŠKODA sul portellone sono in nero lucido. Nel diffusore posteriore, anch’esso nero lucido, un elemento di rifinitura cromato aggiunge una nota di colore. La berlina monta uno spoiler sul bordo del portellone. L’equipaggiamento standard comprende cerchi in lega Pulsar da 17” con finitura nera lucida. Disponibili come optional i cerchi Vega da 18 pollici neri metallizzati e, in esclusiva per la SportLine, i cerchi in lega Taurus da 19 pollici neri lucidi. I parafanghi anteriori sono ornati da badge SportLine.

ŠKODA Octavia SportLine è disponibile con efficienti motori a benzina e diesel e una versione a gas naturale, oltre ai nuovi propulsori con tecnologia ibrida plug-in e mild-hybrid e con trazione anteriore o integrale. Le potenze variano da 115 CV a 204 CV. Il 1.5 TSI da 150 CV è disponibile anche con cambio DSG a 7 rapporti e tecnologia mild-hybrid, mentre il 2.0 TSI 190 CV (non disponibile in Italia) è dotato di serie di DSG e trazione integrale.

Octavia iV SportLine ibrida plug-in ha una potenza di 204 CV, mentre il modello G-TEC a gas naturale ha una potenza di 130 CV. Il 2.0 TDI è disponibile in tre livelli di potenza: 115 CV, 150 CV e 200 CV. Il sistema di regolazione elettronica dell’assetto DCC Dynamic Chassis Control, disponibile in opzione, permette di personalizzare l’esperienza al volante. Offre 15 impostazioni che vanno dal confortevole allo sportivo e regola continuamente le caratteristiche di smorzamento. Tra le dotazioni di sicurezza disponibili figurano il sistema di protezione proattiva degli occupanti Crew Protect Assistant, il Collision Avoid Assistant e il Turn Assistant, oltre al nuovo airbag centrale tra i sedili anteriori.

Gli interni si riconoscono immediatamente per i sedili sportivi con appoggiatesta integrati e rivestimento in tessuto ThermoFlux particolarmente traspirante. Il volante sportivo multifunzione a tre razze è dotato di badge SportLine e i battitacco anteriori sono ornati dalla scritta Octavia.

La commercializzazione di Octavia SportLine in Italia è prevista nel corso del mese di maggio.