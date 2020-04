Škoda Octavia riceve il terzo Red Dot Award per il design

La quarta generazione di ŠKODA OCTAVIA conquista il terzo Red Dot Award. La best-seller ŠKODA ha conquistato la giuria di 40 esperti internazionali per il nuovo design emozionale, per gli elementi scultorei ed eleganti e le rinnovate proporzioni dinamiche.

Il Red Dot Award è tra i riconoscimenti più prestigiosi al mondo nel campo del design. La giuria, composta da professori, designer e giornalisti, ha giudicato quest’anno oltre 6.500 prodotti di varie categorie, che sono stati valutati per innovazione, qualità del design, funzionalità, longevità e impatto ambientale. OCTAVIA è il 14° modello ŠKODA a vincere il premio.

Il modello si era aggiudicato il premio anche nel 2006 e nel 2017, con le rispettive generazioni. Nel 2017 anche il primo grande SUV KODIAQ fu premiato dalla giuria internazionale.

Grande soddisfazione da parte di Christian Strube, Membro del Board ŠKODA per lo sviluppo tecnico: “La nostra filosofia stilistica è imperniata sui concetti di “Crystalline” cioè proporzioni scolpite e linee tese, e “Surprising” quindi innovativa ed emozionale. Il Red Hot Award ci dà conferma dell’ottimo lavoro realizzato dal nostro Design Team”.