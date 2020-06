ŠKODA OCTAVIA SCOUT: anima off-road

Adesso è anche SCOUT. La nuova ŠKODA OCTAVIA, berlina di successo del marchio boemo, si completa con la variante dall’animo off-road, già sviluppata sulla sorella maggiore SUPERB.

Sviluppata sulla nuova generazione del pianale modulare MQB, OCTAVIA SCOUT offre ancora più spazio della precedente. La lunghezza di 4.703 mm è cresciuta di 16 mm e la larghezza di 1.829 mm è aumentata di 15 mm. L’anima da SCOUT viene fuori, oltre che dall’altezza da terra (+15 mm), anche dai nuovi paraurti specifici e dalle protezioni dei passaruota e delle minigonne di plastica nera non verniciata. Spazio anche a dettagli color argento come il diffusore posteriore, i mancorrenti al tetto e i gusci degli specchietti retrovisori, che sono di serie regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente.

All’interno OCTAVIA SCOUT riprende interamente il nuovo layout portato al debutto dalla quarta generazione del modello a cui aggiunge particolari specifici, come gli inserti alla base della plancia, i rivestimenti dei sedili in tessuto traspirante ThermoFlux, la pedaliera in metallo e le impunture in color marrone per volante, bracciolo centrale e plancia.

Per quanto riguarda i propulsori, nuova ŠKODA OCTAVIA SCOUT porta al debutto il TDI più potente nella storia del modello. Il nuovo 2.0 TDI eroga infatti 200 CV e 400 Nm di coppia massima. Per la prima volta, il modello sarà disponibile anche con la sola trazione anteriore. Con questo tipo di trazione, i Clienti potranno scegliere tra il 2.0 TDI 115 CV, il 1.5 TSI 150 CV, entrambi con cambio manuale a 6 rapporti, e la nuova variante mild-hybrid 1.5 e-TEC equipaggiata di serie con cambio DSG a 7 rapporti. I propulsori più potenti, 2.0 TSI 190 CV, 2.0 TDI 150 CV e 2.0 TDI 200 CV saranno offerti con la sola trazione integrale 4×4 a controllo elettronico e cambio automatico DSG a 7 rapporti.

E’ attesa al debutto in autunno. Il prezzo non è ancora stato comunicato.