ŠKODA: parcheggiare è più facile con Parkopedia

I Clienti ŠKODA hanno da oggi un ulteriore supporto nella ricerca di parcheggi liberi. La Casa boema ha infatti siglato una collaborazione con Parkopedia, azienda leader a livello mondiale in questo servizio, che porterà informazioni in tempo reale direttamente sul sistema di navigazione dell’auto o sulla App ŠKODA Connect.

I Clienti ŠKODA già da tempo erano supportati dai servizi on-line della loro auto ma da oggi, grazie alla nuova partnership siglata dalla Casa boema, questo servizio è ancora più completo ed efficiente. Sfruttando i dati forniti da Parkopedia, leader mondiale del “parking service”, il sistema di navigazione di nuova generazione ŠKODA, presente ormai sulla quasi totalità dei modelli, da KAMIQ a SUPERB, fornisce informazioni dettagliate su milioni di posti auto dislocati sull’intero territorio europeo.

Le stesse informazioni sono reperibili anche tramite la app ŠKODA Connect, disponibile in download gratuito su Apple App Store e Google Play Store. I conducenti possono quindi ottenere facilmente e in tempo reale informazioni sui parcheggi più vicini o più economici, rispetto alla propria posizione o alla destinazione inserita nel sistema di navigazione. Oltre alla tariffa oraria, il sistema mostrerà anche l’effettiva disponibilità di posti auto e il conducente potrà quindi impostare la navigazione direttamente al parcheggio.

“Stiamo continuamente migliorando e ampliando i servizi di connettività delle nostre auto con l’obiettivo di renderne l’utilizzo ancora più semplice e immediato per i nostri Clienti. La recente partnership con Parkopedia è un tassello importante che migliora in modo deciso la user experence dei sistemi di bordo e della app ŠKODA Connect” – le parole di Jan Havlas, coordinatore dei progetti Connect Car in ŠKODA AUTO.