Škoda Peaq: un primo sguardo alla nuova ammiraglia 100% elettrica

Il panorama della mobilità sostenibile accoglie un nuovo protagonista destinato a ridefinire gli standard del segmento superiore: Škoda Peaq, il SUV 100% elettrico che assume il ruolo di ammiraglia della casa boema. Questo nuovo modello, che vedrà il suo debutto commerciale verso la metà del 2026, rappresenta la naturale evoluzione stilistica del concept Vision 7S e si posiziona come il veicolo più grande e spazioso mai offerto dal brand.
La Škoda Peaq è costruita sulla piattaforma MEB e vanta una lunghezza di quasi 4,9 metri, con un passo generoso di circa 3 metri che garantisce un’abitabilità senza precedenti per cinque o sette adulti. Il linguaggio stilistico adottato è il Modern Solid, caratterizzato da linee pulite e funzionali che enfatizzano la robustezza e la praticità quotidiana. Tra gli elementi estetici più distintivi spicca il pannello frontale TechDeck Face in nero lucido con retroilluminazione LED e i fari a matrice LED a 18 segmenti. L’efficienza aerodinamica è ulteriormente curata grazie all’introduzione delle maniglie a filo carrozzeria, che si ritraggono completamente durante il movimento.
L’interno della Peaq è stato progettato per offrire il massimo relax, trasformando l’abitacolo in un vero e proprio spazio living. Il pacchetto Relax introduce sedili ergonomici con funzione massaggio e poggiagambe regolabili, mentre l’esperienza sonora è affidata al nuovo impianto audio premium sviluppato in collaborazione con Sonos. Per la prima volta su una Škoda, è presente un tetto panoramico con Dynamic Shade Control, il più ampio mai realizzato dal marchio, capace di variare la trasparenza attraverso nove segmenti elettro-cromici indipendenti. La digitalizzazione raggiunge nuovi vertici con un sistema di infotainment basato su Android visualizzato su uno schermo verticale da 13,6 pollici, integrato dalla nuova mobile digital key per gestire l’accesso tramite smartphone.
La gamma motorizzazioni si articola su tre varianti denominate 60, 90 e 90x, con potenze comprese tra 150 kW e 220 kW. Le versioni top di gamma offrono un’autonomia superiore ai 600 chilometri, rendendo la Peaq ideale per i lunghi viaggi. Grazie alla ricarica rapida in corrente continua, è possibile passare dal 10% all’80% di energia in soli 28 minuti. Un’innovazione tecnologica di rilievo è il supporto alla ricarica bidirezionale Vehicle-to-Load (V2L) e Vehicle-to-Home (V2H), che permette alla vettura di alimentare dispositivi esterni o addirittura cedere energia all’abitazione privata.
La versatilità rimane il cuore pulsante della filosofia Škoda: nella configurazione a cinque posti, il bagagliaio raggiunge la capacità record di 1.010 litri, a cui si aggiunge un ulteriore vano anteriore (frunk) da 37 litri. Non mancano le celebri soluzioni Simply Clever, come gli ugelli lavavetro integrati direttamente nei tergicristalli per una pulizia più efficace e il doppio scomparto per la ricarica wireless dello smartphone da 25 W. Per chi cerca un tocco di dinamismo in più, sarà disponibile fin dal lancio la versione Sportline, caratterizzata da cerchi da 20 pollici, interni scuri in Suedia e dettagli estetici in nero lucido.