ŠKODA: una Enyaq iV al servizio di Papa Francesco

Il viaggio in centro Europa di Papa Francesco fa tappa in Slovacchia dove ŠKODA AUTO ha messo a disposizione del Pontefice e del suo entourage due ENYAQ iV e due KAROQ.

Nei due ENYAQ iV i finestrini posteriori oscurati, di serie, sono stati sostituiti da vetri trasparenti, per permettere ai fedeli di vedere il Pontefice. Sono stati installati supporti per la bandiera vaticana e il logo ufficiale della visita papale è stato posto sugli alloggiamenti degli specchietti esterni. Per rendere più semplice salire e scendere dal veicolo, è stata inoltre aggiunta un’ulteriore maniglia alla dotazione di serie.

Tutti i veicoli sono in colore nero metallizzato e hanno interni neri. ŠKODA AUTO ha creato inoltre un sito web dedicato alla visita del Papa in Slovacchia, grazie al quale chiunque può mandare i propri saluti al Pontefice.

I messaggi potranno essere visualizzati a bordo dell’ENYAQ iV del Santo Padre. Per la seconda volta, il Pontefice utilizza veicoli del Brand boemo. Nel 2018, ŠKODA AUTO aveva infatti fornito quattro RAPID SPACEBACK a Papa Francesco durante la sua visita di due giorni in Irlanda come parte dell’Incontro Mondiale delle Famiglie a Dublino.