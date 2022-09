Škoda Vision 7s: nuovo linguaggio stilistico e autonomia superiore ai 600 Km

ŠKODA punta a una quota di modelli completamente elettrici in Europa superiore al 70% entro il 2030. Durante la fase di transizione verso la mobilità elettrica, il Brand sta rafforzando la sua gamma di prodotti con motori a combustione altamente efficienti e presenterà le nuove generazioni di SUPERB e KODIAQ nella seconda metà del prossimo anno. La rinnovata OCTAVIA seguirà nel 2024.

ŠKODA sta significativamente accelerando la sua campagna elettrica e lancerà tre nuovi modelli entro il 2026. Oltre a una compatta, sono previsti un SUV di segmento medio e una sette posti per le famiglie. Il concept VISION 7S, con un’autonomia di oltre 600 Km e un picco di ricarica di 200 kW, offre un’anteprima specifica del SUV elettrico a sette posti.

Il nuovo concept VISION 7S è la prima anteprima specifica di un nuovo modello ŠKODA e allo stesso tempo dà forma al nuovo linguaggio di design del brand. Il SUV, interamente elettrico, offre ampi spazi per un massimo di 7 passeggeri e innovative soluzioni Simply Clever, che vanno a posizionarlo al vertice della gamma di prodotti e della base clienti della Casa automobilistica. Il concept si basa sulla piattaforma Modular Electrification Kit (MEB) del Gruppo Volkswagen e dispone di una batteria da 89 kWh. Questa offre un’autonomia massima di oltre 600 km nel ciclo WLTP. ŠKODA VISION 7S è il primo modello a sfoggiare il nuovo e sorprendente linguaggio di design della Casa automobilistica boema. Oltre al frontale Tech-Deck Face, presenta una parte bassa della carrozzeria particolarmente muscolare e linee del tetto aerodinamiche che ne aumentano l’efficienza. Il lungo abitacolo lascia intendere a prima vista il generoso spazio interno. Anche la parte anteriore del veicolo incorpora elementi di design già noti, come la caratteristica linea ŠKODA del cofano. Il lettering ŠKODA ridisegnato sostituisce il logo anteriore del brand ed è completato da una nuova striscia di luci ambientali.

Gli interni minimalisti sono spaziosi, come ci si aspetta da ŠKODA, e trasmettono un senso di sicurezza, ulteriormente rafforzato dalla combinazione di materiali scuri e chiari. Questi ultimi non contemplano l’utilizzo di pelle naturale, provengono per lo più da fonti sostenibili e sono estremamente resistenti grazie ad alcune intelligenti combinazioni di materiali. Un esempio è il fondo di VISION 7S, realizzato anch’esso con materiale ricavato da pneumatici riciclati. Anche le modanature interne sono sostenibili sono rivestite da un sottile strato metallico opaco mentre i tessuti sono realizzati con filati di poliestere riciclato al 100%. È stata posta grande enfasi sull’ulteriore ottimizzazione dell’usabilità di tutti i comandi. La struttura del menu del veicolo e le funzioni di infotainment sono state semplificate, e i comandi sul touchscreen centrale e indipendente, così come i tasti aptici per le funzioni importanti o utilizzate di frequente, sono particolarmente intuitivi.

Il centro della plancia è dominato dal grande schermo rotante da 14,6 pollici, il più grande mai installato su una vettura ŠKODA. In modalità Drive il display è orientato verticalmente, consentendo una perfetta sovrapposizione delle informazioni; l’area superiore dello schermo, per esempio, è dedicata a contenuti visivi importanti come la mappa e le indicazioni di navigazione, mentre l’area inferiore è facile da raggiungere e controllare. Il tutto è supportato da un “appoggiamano” ergonomico posto sulla console centrale. L’utente può regolare la quantità di informazioni semplicemente scorrendo verso l’alto o verso il basso. Inoltre, il widget del menu può essere utilizzato per scorrere varie funzioni.

ŠKODA VISION 7S porta al debutto una nuova serie di funzioni Simply Clever per cui la Casa boema è famosa. Le bocchette d’aria sul cruscotto funzionano in modo discreto e diffuso fino a quando non è necessaria una ventilazione più diretta; premendo un pulsante, scorrono verso l’alto per fornire un flusso d’aria diretto. I passeggeri troveranno poi superfici magnetiche sotto la console centrale, dove è possibile fissare in modo sicuro le borracce ŠKODA di metallo per bevande o un kit di pronto soccorso. VISION 7S comprende anche dei pratici zaini che si agganciano magneticamente agli schienali dei sedili e possono essere portati con sé nelle gite fuori porta. L’ampio tetto panoramico in vetro inonda di luce l’abitacolo. Sopra lo schermo centrale si trova un grande cristallo che indica tramite diverse indicazioni luminose lo stato di carica della batteria di VISION 7S.