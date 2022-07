ŠKODA VISION 7S: un primo sguardo al nuovo linguaggio stilistico

Con la Concept Car ŠKODA VISION 7S, il marchio boemo rivela ufficialmente il nuovo linguaggio stilistico. Il primo bozzetto dell’auto permette di osservare gli interni del veicolo. Oltre ai materiali sostenibili, l’abitacolo minimalista, è caratterizzato, da ampi spazi in grado di ospitare sino a sette persone su tre file di sedili, e dalle soluzioni “Simply Clever” – tipiche di ŠKODA.

L’abitacolo del concept ŠKODA VISION 7S sono caratterizzati da un design avvolgente e simmetrico: un’ampia plancia orizzontale si estende fino alle portiere, aumentando il senso di spazio; la collocazione ottimale del bracciolo rende semplice e intuitiva l’interazione sia con il touch

screen sia con i comandi aptici; questi, sono integrati anche nel volante, anch’esso completamente ridisegnato. Il sistema di illuminazione dell’abitacolo sottolinea ogni dettaglio dell’auto, incluso lo stato di ricarica e fornisce un’illuminazione appropriata ogni qualvolta si accede o si scende dal veicolo. Anche il pannello delle portiere presenta dettagli interattivi, sia aptici sia visivi. Il seggiolino per bambini integrato è collocato sul tunnel centrale, nella zona più sicura del veicolo. Gli schienali dei sedili anteriori sono dotati di supporti per i dispositivi multimediali, di cui possono usufruire i passeggeri della seconda e terza fila, oltreché di comodi zaini integrati.

Gli ampi spazi interni di ŠKODA VISION 7S offrono due distinte configurazioni in grado di assicurare un’esperienza personalizzata di guida e relax. Durante l’esperienza di guida i comandi sono ovviamente collocati nella posizione ottimale e il touch screen centrale è allineato verticalmente per migliorare la visualizzazione delle informazioni sullo schermo.

La modalità Relax può essere impostata durante le pause, per esempio nelle fasi di ricarica. In questa modalità il volante e il quadro strumenti scorrono in avanti e i sedili della prima e della seconda fila si spostano indietro, lasciando spazio a una seduta ancora più confortevole.

Quest’ultima opzione offre ai passeggeri il massimo dello spazio e del comfort.