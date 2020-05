Sky Atlantic Confidential, arriva un canale di serie al femminile

Sarà un pop-up channel interamente dedicato alle storie al femminile o con donne protagoniste. Dall’8 al 28 maggio, al canale 111 di Sky si accende SKY ATLANTIC CONFIDENTIAL, un canale powered by Vanity Fair con le più importanti serie al femminile degli ultimi venti anni e alcuni fra i più amati dei titoli più recenti.

Si parte con la serie femminile per definizione, Sex and the City (che dalla stessa data sbarca anche on demand su Sky e NOW TV con tutte le stagioni): sette Emmy e otto Golden Globe per una serie tv diventata in breve simbolo di intere generazioni, che racconta le storie d’amore e sesso di quattro amiche newyorkesi. Fra i titoli più iconici della selezione anche The L Word, la rivoluzionaria serie tv (per intero disponibile on demand) con Jennifer Beals che celebra l’amicizia, l’amore e l’orgoglio LGBTQ+, questa volta sotto il sole della West Coast degli Stati Uniti; e Girls, il cult HBO firmato e interpretato da Lena Dunham.

Su Sky Atlantic Confidential, però, anche titoli più recenti capaci di entrare da subito nell’ immaginario collettivo, come Big Little Lies, The Affair, Veep, Euphoria, Sharp Objects, Mildred Pierce e tante altre produzioni che negli anni hanno appassionato ed ispirato intere generazioni, di donne e non solo.

Grandi star – da Nicole Kidman e Meryl Streep a Sarah Jessica Parker, Sharon Stone, Laura Dern, Helen Mirren, Amy Adams, Kate Winslet, Lena Dunham, Zendaya – nei panni di donne fiere, arrabbiate, fragili, orgogliose, combattive, meravigliosamente imperfette, per grandi storie – ben venti titoli – che in molti casi hanno segnato uno spartiacque nella stessa rappresentazione femminile in TV.