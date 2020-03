Sky Cinema annuncia un canale dedicato alle avventure di Spider-Man

È uno dei personaggi dei fumetti più amato, con numerose trasposizioni cinematografiche e un seguito di estimatori diffuso in tutto il mondo. È Spider-Man, nato dalle geniali menti dello scrittore Stan Lee e del disegnatore Steve Ditko quasi 60 anni fa, a cui Sky Cinema dedica un intero canale: da sabato 14 a giovedì 26 marzo si accende infatti Sky Cinema Spider-Man (canale 303) tutto dedicato alle incredibili avventure dell’Uomo Ragno.

Ad impreziosire la programmazione del canale, lunedì 16 marzo andrà in onda in prima tv SPIDER-MAN: FAR FROM HOME, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Spider-Man, l’ultimo capitolo cinematografico dedicato al supereroe mascherato. Tom Holland torna a indossare la tuta dell’Uomo Ragno nello spettacolare campione d’incassi con Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Jon Favreau, Marisa Tomei e Zendaya. Peter Parker è in gita in Europa insieme al fidato amico Ned e alla sua classe. Ma una nuova minaccia, gli Elementali, insorge dalle viscere del pianeta, e Peter è chiamato a supporto di un eroe in visita da una Terra parallela, Quentin Beck. Il film è disponibile on demand anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Da non perdere anche i precedenti film con protagonista Peter Parker e il suo alter ego, a partire dalla trilogia diretta da Sam Raimi, che vede Tobey Maguire vestire la tutina attillata dell’Uomo Ragno e Kirsten Dunst in quelli dell’amata Mary Jane: SPIDER-MAN, SPIDER-MAN 2 e SPIDER-MAN 3.

Non mancheranno nemmeno i due film diretti da Marc Webb THE AMAZING SPIDER-MAN e THE AMAZING SPIDER-MAN 2 – IL POTERE DI ELECTRO, con Andrew Garfield pronto a indossare il costume rossa e blu, mentre il personaggio di Gwen Stacy è affidato a Emma Stone. Presente anche il film d’animazione premiato con l’Oscar® nel 2019 SPIDER-MAN – UN NUOVO UNIVERSO, la pellicola dedicata all’acerrimo nemico di Spider-Man VENOM con Tom Hardy e anche il primo dei due film con protagonista Tom Holland, SPIDER – MAN: HOMECOMING.

I titoli sono disponibili anche on demand su Sky e NOW TV nella collezione dedicata SPIDER-MAN.

