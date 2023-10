Sky Exclusive: in arrivo LOVE TO LOVE YOU, DONNA SUMMER

Un documentario esclusivo di Sky firmato da HBO, Love to Love You, Donna Summer, offre un ritratto intimo e personale della leggendaria Donna Summer. Questa straordinaria produzione, diretta dal regista premio Oscar e premio Emmy Award, Roger Ross Williams, insieme a Brooklyn Sudano, figlia di Donna Summer, svela la fulgente carriera della “Queen of Disco”. Il percorso di questa celebre artista degli anni ’70, grazie all’indimenticabile hit “Love to Love You Baby”, viene ripercorso attraverso interviste d’archivio, immagini inedite e testimonianze di familiari, amici e collaboratori.

Il documentario, disponibile su Sky Documentaries, è un’esperienza avvincente che svela l’essenza di Donna Summer basandosi sulle sue riflessioni, i ricordi dei suoi cari, amici e colleghi. Attraverso i suoni delle sue indimenticabili canzoni, il film offre uno sguardo approfondito su questa iconica artista e la sua musica straordinaria. Dai primi passi nella scena musicale tedesca all’effervescente vita notturna delle discoteche di New York, fino al successo mondiale, la sua voce e il suo talento hanno segnato un’epoca. Questo documentario getta una luce nuova sulla sua vita artistica e privata, arricchita da fotografie e riprese inedite, spesso girate da lei stessa. Esplora i momenti alti e bassi di una vita vissuta costantemente sotto i riflettori, mettendo in evidenza non solo la sua abilità nella scrittura di canzoni ma anche la sua passione per la pittura.