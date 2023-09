Sky Original: arriva la docu-serie LIVERPOOL NARCOS

All’inizio degli anni Ottanta, Liverpool si trasformò nel fulcro di un’enorme esplosione nel mercato delle sostanze stupefacenti, un evento destinato a plasmare in modo irrevocabile il tessuto sociale della Gran Bretagna. “Liverpool Narcos”, una serie documentaristica originale di Sky in tre episodi, sarà interamente fruibile a partire dal 23 settembre su Sky Documentaries e in streaming su NOW, oltre a essere disponibile on demand. La serie si propone di ripercorrere gli eventi di quel periodo, grazie a un accesso senza precedenti a alcuni dei protagonisti chiave coinvolti nel traffico internazionale di droga che ha segnato la città.

Nel corso degli anni Ottanta e nei primi anni Novanta, Liverpool fu travolta da onde di eroina, cocaina e, infine, ecstasy. Questi flussi non solo hanno aperto nuove opportunità per i criminali, ma hanno anche lasciato un’impronta indelebile sulla cultura dell’intero mondo occidentale. Liverpool divenne l’epicentro di un massiccio traffico di droga che si stava espandendo a livello globale. Questo ha portato allo sviluppo di legami tra i cartelli della droga in Sud America e le grandi città portuali europee, tra cui Liverpool stessa, Napoli e Marsiglia. La nascita del moderno traffico di droga è raccontata attraverso le testimonianze dei protagonisti dell’epoca: trafficanti, signori della droga, giovani spacciatori emergenti, doganieri e agenti di polizia. È la storia di come la droga è diventata parte integrante della società e di come il traffico di stupefacenti si sia trasformato in un business dal valore di miliardi di dollari.