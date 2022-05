SLOGGI: ecco la nuova collezione SHORE per l’estate ’22

Sloggi, brand pioniere del comfort, presenta la nuova collezione SHORE per l’estate 2022, la linea beachwear per tutte le donne, realizzata prevalentemente con tessuti riciclati.

Il perfetto connubio tra stile, funzionalità e rispetto per il pianetta; grazie al tessuto ad asciugatura rapida, alle finiture morbide e invisibili, alla protezione UPF 50 e alla tecnologia innovativa resistente al cloro, la collezione SHORE è l’alleato perfetto per l’estate.

La linea, composta da confortevoli modelli mix&match, è adatta a tutte le esigenze; opzioni classiche a tinta unita e shape essenziali per un look minimal e splendide stampe tropical per chi ama osare.

I modelli, Dottyback, Blue Acara, Fancy Guppy, Flower Horn, Tropical Gar e Candy Basslet, prendono il nome dai colorati pesci tropicali e la palette di colori, decisa, grintosa e femminile, presenta nuance per tutti i gusti.

A completare la collezione è l’indispensabile Moorish Idol, il versatile pareo che può essere indossato anche come abito o come leggero telo mare.

Ma non è finita! Anche per l’uomo, Sloggi ha lanciato una vasta gamma di costumi. Sea Goldie è tutto ciò che si può amare nel beachwear maschile; classico, comfy e con le cuciture impercettibili, è disponibile nelle versioni slip, boxer, boy short e hipster, nei classici colori blu e giallo. Per un look più fresh e divertente, invece, il brand propone Spiny Puffer, il modello con l’irrinunciabile stampa con i polpi e i motivi navy e neri.