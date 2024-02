Smart #3 Pro+ ottiene le cinque stelle Green NCAP

La smart #3 Pro+ ha ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle dall’European Green NCAP, un’organizzazione che valuta i nuovi veicoli in base alle performance di sostenibilità e all’efficienza energetica. Con un punteggio complessivo del 95%, la smart #3 Pro+ si è dimostrata un esempio di rispetto dell’ambiente, risparmio energetico e riduzione delle emissioni di carbonio nel segmento dei veicoli di nuova tecnologia.

La smart #3 Pro+ si è distinta nella valutazione Green NCAP, ottenendo in particolare il punteggio massimo di 10 nel Clean Air Index . Dal laboratorio alle strade reali, le emissioni di inquinanti atmosferici della smart #3, in una serie di test effettuati in condizioni diverse, sono significativamente inferiori agli standard di prova, emettendo ‘zero pollution’ nell’atmosfera esterna.

Nei test di efficienza energetica Green NCAP, la smart #3 Pro+ ha gestito le variazioni di temperatura, risultando molto affidabile negli ambienti freddi. L’autonomia e l’efficienza energetica sono risultate tra le migliori della categoria, offrendo un comfort di guida costante. Allo stesso tempo, grazie all’adozione di una griglia attiva, di specchietti retrovisori esterni dal design aerodinamico, di mozzi delle ruote a bassa resistenza e di maniglie delle porte nascoste, smart #3 riduce efficacemente il coefficiente di resistenza del veicolo a 0,27cw.