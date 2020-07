Smart Alarm by Trackting: l’antifurto GPS è ancora più versatile

Dopo il debutto sulle moto, Smart Alarm di Trackting, antifurto GPS di ultima generazione lanciato lo scorso anno, arriva anche sulle auto e tutti i veicoli a quattro ruote, anche d’epoca.

Unico al mondo dotato di intelligenza artificiale, senza canone mensile, con batteria ricaricabile interna che dura fino a 6 mesi, 100% made in Italy, Smart Alarm torna a far parlare di sé per la sua straordinaria flessibilità, che lo rende ideale non solo per le due ruote, ma per tutti i motori – sui quali può essere trasferito anche sempre lo stesso dispositivo di volta in volta: auto e moto anche d’epoca, veicoli commerciali come camion e furgoni, camper e addirittura mezzi agricoli.

Grazie all’apposito Tag wireless nel portachiavi (con codice univoco crittografato), l’antifurto entra in funzione automaticamente non appena il proprietario si allontana dalla sua moto o dalla sua auto. Se poi il veicolo viene maneggiato e spostato in sua assenza, tramite l’App mobile (per iPhone e Android) Smart Alarm di Trackting invia immediatamente l’allarme, “tracciando” in tempo reale la posizione del mezzo su una mappa e calcolandone direzione e velocità. Il rischio di falsi allarmi è zero: l’altissima precisione del sensore GPS (fino a 5 metri) garantisce la massima affidabilità.

La eSIM integrata, in dotazione gratuitamente, non richiede alcun canone mensile e si connette in automatico al miglior operatore disponibile al momento sulla rete cellulare, garantendo una copertura totale (in Italia, ma anche in Europa con la versione estesa per l’estero che comprende 39 Paesi). L’antifurto è custodito in un piccolo case “anonimo”, che può essere facilmente nascosto nel sottosella, nel bauletto, o nell’abitacolo. Per caricare la batteria è sufficiente collegarlo a un comune power-bank senza doverlo rimuovere.

Anche in caso di normale utilizzo, è un aiuto in più per ricordare dove si è parcheggiata la moto o ogni altro mezzo, grazie alle funzioni della App. Il tutto nel più assoluto rispetto della privacy perché il codice personale dell’utente è univoco e crittografato.

Smart Alarm è nato da un’idea di Claudio Carnevali, CEO e fondatore di Trackting, start-up tecnologica italiana, dopo il furto della sua tanto amata motocicletta: “Con Smart Alarm abbiamo voluto realizzare non un semplice antifurto GPS ma il migliore possibile. Che, tradotto, significava ottenere due risultati fondamentali: un’autonomia così lunga da fartene quasi dimenticare e la libertà dal canone mensile. Sono queste caratteristiche il vero punto di svolta, ciò che differenzia il nostro prodotto da tutti gli altri antifurti della stessa fascia attualmente in commercio, spesso dalla discutibile qualità in termini di durata e precisione, perchè realizzati a basso costo all’estero – spiega Claudio Carnevali. “I prodotti a marchio Trackting sono il frutto di quello che ci piace definire artigianato digitale: una cura quasi maniacale del prodotto sotto ogni aspetto, dal pezzo finito alle componenti esperienziali. Progettando Smart Alarm abbiamo pensato al tipico “momento di panico” dopo aver subito un furto, e di conseguenza ne abbiamo sviluppato le funzioni. Con un semplice click, ad esempio, parte la chiamata alla polizia, oppure si visualizza in tempo reale sulle mappe la posizione del veicolo o, ancora, la si condivide con i propri contatti tramite WhatsApp o social network”.