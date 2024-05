smart Concept #5: la più versatile di tutti i tempi

Introduce un concetto di SUV di medie dimensioni ed è il suo veicolo più spazioso e versatile mai realizzato da smart. La smart Concept #5 ha un design ispirato all’outdoor con la funzionalità e l’accessibilità tipiche del marchio smart, con elementi distintivi quali la trazione integrale, pneumatici offroad e tecnologie all’avanguardia. Questo straordinario concept supera i confini urbani e rappresenta un passo evolutivo coerente e decisivo per il brand, incarnando una filosofia di design unica.

Il linguaggio stilistico del veicolo combina la modernità distintiva di smart con una forte apertura verso nuove prospettive e possibilità. Tecnologia avanzata, caratteristiche orientate all’outdoor e un comfort senza pari fanno di smart Concept #5 la compagna ideale per ogni tipo di avventura e attività, anche oltre le strade asfaltate.

Una disponibilità avanzata di ADAS supporta la navigazione utilizzando lo smart Pilot, sia in autostrada che in ambiente urbano, garantendo sicurezza e comfort in tutte le situazioni di guida. Il veicolo è dotato di un sistema di trazione con tecnologia a 800 volt e di una batteria con una capacità nominale di oltre 100 kWh. Ciò consente una ricarica superveloce, con la possibilità di recuperare fino al 70% di stato di carica (10-80%) in soli 15 minuti. Questo versatile concept SUV di medie dimensioni offre un’autonomia completamente elettrica di oltre 550 chilometri . Cinque modalità di guida assicurano il massimo della performance in diverse condizioni stradali.