smart Concept #5: un’inedita e sorprendente dimensione

La nuova smart Concept #5 si annuncia come il modello più versatile della nuova generazione smart e segna l’ingresso del marchio completamente elettrico nel segmento dei mid-size SUV premium.

La Concept #5 è il veicolo più spazioso e versatile fino ad oggi proposto da smart, pur mantenendo le sue caratteristiche di utilizzo quotidiano per cui smart è ben nota. Il linguaggio stilistico del veicolo combina la modernità distintiva di smart con una forte apertura verso nuove prospettive e possibilità. Il design esterno sottolinea il carattere avventuroso della Concept #5 con il suo aspetto muscoloso e deciso, con caratteristiche tecnologiche e di design uniche. Con la sua silhouette squadrata e slanciata e la struttura distintiva del tetto, smart Concept #5 esprime al tempo stesso la sua vocazione alle prestazioni e una immediata dichiarazione di stile.

Concept #5, così come tutti i modelli della gamma, si distingue per ampi spazi interni che si traducono in comfort e benessere per tutti i passeggeri. Inoltre, offre soluzioni high-tech all’avanguardia per un’esperienza di bordo estremamente piacevole. Allo stesso tempo, grazie a sbalzi anteriori e posteriori sensibilmente ridotti, assicura ingombri esterni contenuti.

La smart Concept #5 debutterà, in anteprima mondiale, il 25 aprile al Salone Internazionale dell’Automobile di Pechino. La versione definitiva del terzo modello della nuova famiglia smart è prevista per la seconda metà del 2024.