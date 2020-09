smart EQ fortwo british green e Ushuaïa, le special edition si elettrizzano

smart conferma uno dei caratteri distintivi del brand: la personalizzazione dei modelli. Un elemento che trova la sua massima espressione attraverso una lunga tradizione di “limited edition”. Con smart EQ fortwo british green e Ushuaïa tornano in versione 100% elettrica due delle serie speciali più appezzate nella storia di smart.

Con smart EQ fortwo Ushuaïa, si rinnova la partnership con il club più esclusivo di Ibiza. La EQ fortwo Ushuaïa 100% elettrica e disponibile anche in versione cabrio, è basata sulla versione “pulse”, ed ha una linea più sportiva, con un’inedita dotazione di equipaggiamenti che ne enfatizzano, sicurezza, comfort ed estetica. Sono, infatti, di serie i sedili riscaldabili, i cerchi in lega BRABUS da 16”, fari full LED, fendinebbia, sensore pioggia, sensore luci, luci ambient e retrovisore antiabagliante automatico. La livrea è in total cool silver o nella nuova vernice silver matt con dettagli matt red, come lo spoiler frontale e quello posteriore BRABUS, che rendono il look ancora più sportivo. Il listino di smart EQ fortwo Ushuaïa parte da 31.695 euro per la versione coupè e 34.695 per la cabrio, entrambe con caricabatterie di bordo da 4,6 kW.

Anch’essa derivata dalla versione “pulse”, smart EQ fortwo british green è, invece, un omaggio ad alla passione made in UK, sottolineato da elementi classici come la livrea in british racing green, gli interni in pelle nappa color cuoio e dettagli BRABUS che regalano un tocco di sportività.

Realizzata in soli 200 esemplari, smart EQ fortwo british green è già disponibile con prezzi a partire da 30.695 euro con caricabatterie di bordo da 4,6 kW (+ 500 euro se si desidera il caricabatterie da 22 kW).