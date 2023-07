smart porta sulle spiagge italiane l’#1 summer recharge tour

L’estate italiana sarà caratterizzata da un entusiasmante evento automobilistico. smart darà il via all’attesissimo “#1 Summer Recharge Tour“. Questo emozionante tour estivo toccherà le principali località balneari italiane, portando con sé una flotta di smart #1, il primo modello della nuova generazione smart, che promette di riportare la rivoluzionaria formula di successo del brand in un formato più grande e sportivo, mantenendo sempre la sua essenza “smart”.

L’evento è stato presentato da Micaela Seganti, Responsabile Marketing di smart Italia srl, che ha dichiarato: “I fan di smart hanno oggi l’opportunità di estendere quei valori che hanno decretato il successo della fortwo ad una dimensione che si allarga a tutta la famiglia, pur mantenendo le caratteristiche ‘smart’ del concept originario. Per questo motivo, abbiamo scelto di portare la ‘smartona’, come è già stata affettuosamente soprannominata l’#1 dagli smartisti italiani, nelle principali località di villeggiatura italiane, con un format che interpreta alla perfezione il carattere e lo stile del primo modello della nuova generazione smart.”

Il “#1 Summer Recharge Tour” attraverserà le più esclusive località estive italiane, dalla Liguria alla Sicilia, dalla Puglia alla Toscana, offrendo ai fan del marchio un’esperienza immersiva e coinvolgente, ben oltre il semplice test drive. Il leitmotiv del roadshow è infatti l’invito a “ricaricarsi” negli “eco space” smart, delle vere e proprie oasi di relax dove i partecipanti potranno godersi una sessione di meditazione immersiva prima di salire a bordo di #1 per un entusiasmante test drive. Gli ospiti avranno anche l’opportunità di ristorarsi con i “bio drink” offerti da smart e potranno usufruire di diversi servizi, tra cui car cleaning e courtesy car.

Ma cosa rende così speciale questa nuova generazione di smart #1? Il modello è stato definito il primo “smart utility vehicle” ed è disponibile in tre diverse versioni: Pro +, Premium e BRABUS. Offre un’autonomia notevole fino a 440 km WLTP, con possibilità di ricarica ultrarapida fino a 150 kW in DC e fast 22 kW in AC. La tecnologia avanzata si sposa con l’eleganza, grazie al grande touchpad da 12,8 pollici di serie su tutte le versioni, che permette un utilizzo intuitivo e completo.

Il tour non si limiterà a presentare il nuovo veicolo, ma sarà un’occasione unica per vivere un’esperienza di mobilità sostenibile e consapevole, offrendo ai partecipanti la possibilità di sperimentare direttamente le innovazioni che caratterizzano la nuova generazione di smart.