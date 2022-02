Snow kids 2022: appuntamento sulle Yamaha SRX 120, dedicato ai più piccoli.

Neve, motoslitte e tanto divertimento: sono questi gli ingredienti di Snow Kids Yamaha, l’appuntamento dedicato ai più piccoli, ai nastri di partenza per la quinta edizione. Un successo che si rinnova nel tempo e che anima i fine settimana in diverse zone di montagna. Si comincia in Valle d’Aosta, nella splendida cornice di Courmayeur, il 5 e 6 febbraio. per poi toccare altre località, sempre nel completo rispetto degli standard di sicurezza.

A partire dai sei anni di età, i bambini potranno mettersi alla prova su una pista realizzata appositamente per loro, alla guida delle motoslitte Yamaha SRX 120. L’intera area e le attività sono affidate alla professionalità della Junior Moto School che, con i suoi istruttori, è il miglior partner per insegnare i primi rudimenti di guida su ghiaccio e neve. I piccoli protagonisti potranno sperimentare velocità, traiettorie e controllo del mezzo, con l’attenta sorveglianza di professionisti del settore. La SRX 120, sotto l’aspetto apparentemente ludico, nasconde le stesse caratteristiche tecniche dei prodotti di cilindrata superiore, pensati per gli adulti. Dal punto di vista meccanico, è una motoslitta in tutto e per tutto: a partire dalla spinta del propulsore OHV da 123 cc, dall’impianto frenante di semplice azionamento, fino alle sospensioni e al cingolo che permette un ottimo grip sia sulla neve fresca, sia sulle piste battute.

Il partner dell’iniziativa è SNOW.APP l’innovativa applicazione gratuita che permette di rivivere tutte le proprie discese, condividerle e migliorare le proprie performance in pista. Grazie a SNOW.PAY la coda alle casse è un lontano ricordo. Questa funzionalità permette di pagare tramite l’app solo il tempo effettivamente trascorso a sciare. SNOW.APP è disponibile tutte le località della Lombardia, nel comprensorio di Monterosa ski e ad Alagna.

L’attività, in ciascuna tappa, è gratuita; caschi e protezioni saranno forniti dalla scuola. I bambini dovranno necessariamente essere accompagnati dai genitori ai quali spetterà la firma dello scarico di responsabilità.

Questo il calendario:

5-6 FEBBRAIO: COURMAYEUR presso FUN PARK DOLONNE

12-13 FEBBRAIO: ADAMELLO, PASSO DEL TONALE, presso RISTORANTE LA BARACCA

19-20 FEBBRAIO: MADESIMO, zona antistante il concessionario Team Adventure

26-27 FEBBRAIO: COLFOSCO, presso L’AGRITURISMO L’SCIADA’

5-6 MARZO: MONTE PORA – location in corso di definizione

12-13 MARZO: APRICA presso SEGGIOVIA ALPEVAGO