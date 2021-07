Soluzioni “IoT” di Wiko: è il momento di alzare il volume

Che siano soluzioni in ear per preservare pulizia e qualità del suono o sistemi stereo per vivere e condividere le playlist a tutto volume, la musica è sempre più “on the go” con le soluzioni IoT di Wiko, disponibili in esclusiva all’interno del suo e-store.

BUDS IMMERSION: DOPPIA CANCELLAZIONE DEL RUMORE

Ultimi arrivati in casa Wiko, i WiBuds Immersion puntano tutto sulla qualità del suono. Con un’autonomia di 20 ore, offrono un suono cristallino e la cancellazione del rumore con tecnologia ANC (Active Noise Controlling) combinata con ENC (Environment Noise Controlling) che si attiva automaticamente e utilizza la cancellazione del rumore a doppio microfono per ottimizzare la qualità della voce durante le chiamate ed eliminare i suoni di sottofondo.

Per rispondere alle esigenze di multitasking, senza dimenticare la propria sicurezza, questi auricolari supportano anche la Transparency Mode: una funzione che permette di amplificare i suoni ambientali esterni.

L’utente può così continuare a indossare i Buds Immersion e parlare liberamente con le persone intorno o restare consapevole di ciò che lo circonda, mentre ascolta la propria playlist.Contraddistinti da un design elegante e discreto, nella finitura bianca glossy, WiBuds Immersion sono resistenti agli schizzi d’acqua (IPX4) e protetti da una custodia di ricarica compatta e ultra-portatile.

Facilissimi da collegare, Buds Immersion di Wiko sono compatibili sia con i dispositivi Android che con quelli iOS tramite Bluetooth®5.0.Il packaging è eco e riciclabile, realizzato in sola carta e cartone, senza uso di colle o plastica.

Prezzo suggerito al pubblico: 69,99€. Disponibili in esclusiva sull’e-store Wiko

WIBUDS POCKET: ACCESSIBILITÀ E AUTONOMIA

Prezzo e autonomia sono i due plus degli auricolari WiBuds Pocket di Wiko disponibili in esclusiva all’interno del suo e-store italiano.

Leggerissimi (4 grammi l’uno), ergonomici, disponibili nella finitura glossy bianca, i WiBuds Pocket garantiscono fino a 16 ore no-stop di autonomia con una sola carica. La custodia funge anche da stazione ricarica e permette fino a 4 ricariche complete aggiuntive, per 12 ore extra di autonomia.

Facili da usare, grazie ai comandi intuitivi con cui è possibile fare lo skip da un brano all’altro, con un semplice tocco o chiacchierare con le mani libere, i WiBuds Pocket sono associabili a qualsiasi dispositivo con Bluetooth® 5.0 sia esso Android o iOS.

Inoltre, i WiBuds Pocket sono stati i primi auricolari di Wiko a presentarsi con un packaging rinnovato, concepito all’insegna della ecosostenibilità. Gli imballaggi di WiBuds Pocket sono infatti esclusivamente realizzati in carta e cartone, sono privi di componenti in plastica, colla e vernice. Il packaging è 100% riciclabile, a tutela dell’ambiente.

Prezzo suggerito al pubblico: 29,99€. Disponibili in esclusiva sull’e-store Wiko

WISHAKE VIBES: PORTA LA musica CON TE!

Dall’ascolto più intimo e privato, si passa invece alla voglia di condividere le playlist. Con WiShake Vibes, sistema di altoparlanti portatili, le hit estive godono di un suono stereo a 360°, bassi profondi e alti chiari e cristallini.

Per una maggiore flessibilità di utilizzo, gli altoparlanti possono essere facilmente combinati come sound bar attraverso le clip magnetiche, mentre i LED si illuminano con giochi di luce e 4 effetti cromatici.

C’è di più, con una sola carica è possibile ascoltare la propria #musica preferita per più di 8 ore e grazie al Bluetooth 5.0 WiShake Vibes è compatibile con tutti i dispositivi iOS e Android.

Disponibili in un’elegante colorazione nera, gli altoparlanti si contraddistinguono per il look moderno e il design compatto e alla moda. Il corpo robusto, a prova di schizzi secondo lo standard IPX4 e resistente alle cadute, ne completa la natura portatile.

Prezzo suggerito al pubblico: 59,99€. Disponibili in esclusiva sull’e-store Wiko