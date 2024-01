Sonos: nuovi speaker in ceiling da 8″ dal suono potente

Sonos amplia la sua rinomata serie di altoparlanti passivi, Sonos Architectural, introducendo il nuovo speaker in ceiling da 20 cm (8″). Questo speaker è stato progettato per offrire un’esperienza audio potente, bilanciata e cristallina, caratterizzata da un design elegante adatto a qualsiasi ambiente.

Frutto della collaborazione con Sonance, gli speaker in-ceiling presentano un woofer personalizzato più ampio e un motore ad alta escursione, garantendo una gamma media uniforme, bassi estremamente profondi fino a 32 Hz e un campo audio più ampio. Il tweeter da 30 mm e la guida d’onda ottimizzata assicurano un suono naturale delle voci e una dispersione ottimale delle alte frequenze, fornendo una copertura ampia e uniforme per riempire la stanza.

Nonostante le dimensioni maggiori rispetto al modello da 15 cm (6”), lo speaker in-ceiling da 20 cm (8”) mantiene l’estetica della griglia magnetica invariata, consentendo l’integrazione senza soluzione di continuità in uno stesso spazio. Le griglie per entrambe le dimensioni (20 e 15 cm) sono disponibili in bianco per un abbinamento discreto con vari soffitti, e possono essere personalizzate mediante verniciatura grazie a una griglia in acciaio appositamente sviluppata.

Abbinati al Sonos Amp, i diffusori della serie Sonos Architectural offrono un audio nitido e chiaro in modalità multiroom. Collegando i diffusori in-ceiling o in-wall a Sonos Amp, si ottengono ulteriori vantaggi, tra cui la protezione da overdrive e miglioramenti nella sintonizzazione personalizzata per un suono più ricco e una risposta in frequenza bilanciata. Inoltre, i diffusori da 20 cm (8”) beneficiano della sintonizzazione Trueplay in combinazione con Sonos Amp, adattando automaticamente l’equalizzazione alle dimensioni, alla struttura e all’arredamento della stanza.

Come tutti i diffusori della serie Sonos Architectural, lo speaker in-ceiling da 20 cm (8”) abbinato a Sonos Amp sfrutta l’ecosistema Sonos completo, comprensivo di un’app user-friendly compatibile con tutti i principali servizi di streaming, il supporto per Apple AirPlay 2, aggiornamenti software regolari e la possibilità di espandere il sistema nel tempo con l’aggiunta di ulteriori diffusori e componenti Sonos.