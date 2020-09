Sony presenta Xperia 5 II

La gamma Xperia si amplia con l’introduzione di Xperia 5 II, il secondo smartphone 5g Sony. Xperia 5 II integra molte delle principali caratteristiche di Xperia 1 II, tra cui la tripla fotocamera con ottiche ZEISS, calibrate specificamente per Xperia 5 II, ma anche Photography Pro con la tecnologia delle fotocamere Alpha di Sony per AF/AE rapidi e accurati, Cinematography Pro “powered by CineAlta” per parametri e impostazioni cromatiche simili ai dispositivi professionali e display 21:9 CinemaWide . Inoltre, le funzionalità audio includono High-Resolution Audio, un jack da 3,5 mm e diffusori stereo frontali, oltre a piattaforma mobile 5g Qualcomm Snapdragon™ 865, tutto condensato in un design sottile e compatto.

Xperia 5 II include le tecnologie delle fotocamere Alpha di Sony per garantire risultati estremamente precisi. I primi piani più riusciti non sempre si ottengono con il soggetto in posa e il sistema Real-time Eye AF garantisce la massima nitidezza, anche negli scatti spontanei. Che si tratti di animali o persone in movimento, Real-time Eye AF dà risalto alla parte più espressiva del viso, anche quando un occhio è coperto o in caso di soggetti molto dinamici.

La versatile fotocamera include tre ottiche con diversa lunghezza focale: 16 mm/24 mm/70 mm, per prestazioni ottimali nei paesaggi come nei ritratti e per consentire lo zoom sui soggetti distanti. Le ottiche ZEISS sono calibrate in modo specifico per Xperia 5 II e vantano il rinomato rivestimento ZEISS T per la riduzione dei riflessi, in modo da valorizzare i contrasti e la resa delle immagini. Per ottenere immagini di qualità anche con luce scarsa, il sistema sfrutta l’ampio sensore da 1/1,7” e il processore Bionz X™ per dispositivi mobili con riduzione del rumore.

Come Xperia 1 II, il nuovo modello è dotato di Photography Pro, un’interfaccia sviluppata in collaborazione con fotografi professionisti, che riproduce molti dei controlli manuali disponibili sulle fotocamere AlphaTM, tra cui ISO, velocità dell’otturatore e indicatore EV, fornendo anche supporto RAW. Inoltre, la modalità Cinematography Pro “powered by CineAlta” rende disponibili molte opzioni aggiuntive per riprese coinvolgenti con intensi slow-motion, consentendo, per la prima volta in uno #smartphone, la registrazione di video in slow-motion con qualità 4K HDR a 120 fps, per catturare e riprodurre scene al rallentatore fino a 5x con impostazione a 24 fps.

Ottimo anche il comparto gaming. Il display con rapporto 21:9 è più ampio rispetto agli schermi convenzionali lasciando più spazio all’azione in particolare nei giochi sparatutto in soggettiva. E’ anche possibile collegare un controller controller wireless DUALSHOCK4 di PlayStation 4 e cimentarti nei giochi Android, vivendo esperienze di gaming autentiche.

Xperia 5 II è alimentato da una batteria ad alta capacità da 4.000 mAh con ricarica rapida, che si rigenera anche del 50% in soli 30 minuti. Sarà disponibile in nero, blu e grigio e sarà distribuito con Android 10 dall’autunno 2020.