Sony “Ready for PS5”: i TV BRAVIA dedicati alla nuova console

Un Tv pensato e progettato per rendere al meglio durante le sessioni di gioco della nuova PS5™. No, non è un’esagerazione, ne un sogno da “nerd”. E’ la realtà. Sony Europe ha diffuso, infatti, l’elenco degli attuali televisori BRAVIA ufficialmente “pronti per PlayStation®5”. La nuova tag-line “Ready for PlayStation 5” è stata creata in collaborazione con Sony Interactive Entertainment (SIE) per permettere ai clienti di selezionare più facilmente il televisore ideale in vista dell’attesissimo lancio di PlayStation 5, la console di ultima generazione che sarà disponibile entro fine anno.

Tra i primi TV di Sony “Ready for PlayStation 5” figurano i modelli di punta Full Array LED 4K HDR XH90 e Full Array LED 8K HDR ZH8.

XH90 visualizza le grafiche di gioco con risoluzione fino a 4K a 120 fps2, con un ritardo in ingresso di soli 7,2 ms3, mentre ZH8 è in grado di riprodurre immagini straordinariamente dettagliate con risoluzione 8K4, oltre a visualizzare le azioni di gioco in 4K con frequenza dei fotogrammi pari a 120 fps2 (le specifiche variano in base al gioco PS5).

I TV di Sony garantiscono una qualità d’immagine ottimale con colori vibranti e contrasti straordinari, sfruttando le prestazioni dei processori top di gamma della famiglia X1. Inoltre, l’audio potente diffuso direttamente dallo schermo del televisore dà vita a un’esperienza visiva davvero realistica e coinvolgente. Grazie alle tecnologie all’avanguardia esclusive di Sony, i gamer potranno immergersi completamente nelle modalità di gioco di nuova generazione offerte da PS5.