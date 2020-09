Sounders va online e lancia la promo “Back to school”

Troppo riduttivo chiamarlo semplicemente e-shop. E’ il posto più esclusivo dove acquistare i migliori sistemi hi-fi compatti per l’alta fedeltà. Sounders, brand milanese che da 40 anni seleziona e scopre i marchi più interessanti dell’alta fedeltà, si converte all’e-commerce e lo fa pensando a tutte le tasche.

“Durante 40 anni di carriera non ho mai ceduto alla tentazione della vendita diretta al pubblico – afferma Sanino Vaturi, Fondatore e CEO di Sounders. Oggi, dopo tre mesi dal lockdown, ho capito che è arrivato il momento di convertirsi alla vendita online anche per andare incontro a una clientela interessata a sistemi e prodotti di alta qualità, ma semplici da usare, che non viene intercettata dai negozi specializzati né dai grandi magazzini.”

Non solo. Per il mese di settembre infatti, con la promo “back to school”, Sounders offre agli studenti italiani 50 scrivanie multimediali LA BOITE CONCEPT LD100 WIRELESS a 299 euro contro il prezzo di listino di 699 Euro. LA BOITE LD100 dispone di un sistema acustico a 2 vie da 100 Watt con ricevitore wireless bluetooth 4.0 e convertitore D/A interno che permette di ottenere la massima qualità audio dal proprio computer.

La scelta attenta di prodotti di altissima qualità, la selezione di oggetti dalle prestazioni eccellenti, prerogative che hanno da sempre distinto la filosofia di Sounders, si uniscono così ai vantaggi straordinariamente competitivi dell’offerta online proposta su sounders.it, che prevedono: