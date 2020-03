Spaghetti Unplugged Home Edition, la musica non si ferma durante la quarantena!

La musica non si ferma… e SPAGHETTI UNPLUGGED e NASTRO AZZURRO lo stanno dimostrando, in queste settimane difficili, con SPAGHETTI UNPLUGGED HOME EDITION, una serie di serate in live streaming fruibili in diretta da casa ogni domenica dalle 21 alle 23.

L’obiettivo principale è quello di lanciare un messaggio positivo: anche nelle difficoltà possiamo inventare qualcosa di nuovo e creativo, trovare soluzioni utili, sempre nel pieno rispetto delle regole! la domenica sera, grazie alla tecnologia, sarà possibile vivere momenti indimenticabili insieme a tanti personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.

Frank Matano, Scarda, Noemi, Ghemon, Pierluigi Pardo, Giuliano Sangiorgi, Eugenio In Via Di Gioia, Galeffi, Alex Britti, Francesco Gabbani, Michele Riondino, Michela Giraud e Danilo Cataldi sono solo alcune delle star che hanno partecipato spontaneamente alle prime due serate rispondendo al motto: DOVE C’È SPAGHETTI C’È MUSICA…e la musica è di tutti ANCHE A CASA!

I primi due appuntamenti di SPAGHETTI UNPLUGGED HOME EDITION sono stati un successo: le due dirette hanno generato complessivamente oltre 45.000 views. Non eravamo insieme fisicamente, ma abbiamo sentito tutto l’amore della Spaghetti Gang, nonostante i km di distanza. Il potere della condivisione, la meraviglia di essere italiani! Per chi se le fosse perse, le dirette delle prime due serate sono disponibili sui canali social di Spaghetti Unplugged.

Domenica 29 marzo, dalle 21.00 alle 23.00 in diretta sulla pagina Facebook di Spaghetti Unplugged, il terzo appuntamento da non perdere!

