Sparco Fashion, nuova collezione Primavera / Estate 2020

Sneakers basse o alte sulla caviglia, colorate e di tendenza. È arrivata la nuova collezione PE 2020 firmata Sparco Fashion.

Il tratto distintivo del brand è sempre l’inconfondibile stile racing ispirato ai grandi piloti. Una nuova palette di colori arricchisce la collezione: blue, red, black, yellow and white per il modelli iconici SP-F5 e SP-F7. Tinte accese e perfettamente in linea con gli ultimi trend moda per la prossima stagione.

Novità assoluta i modelli IMOLA RUN, IMOLA GPC CAM, MONZA LESMO e MONZA GPC, tutti Made in Italy e in vera pelle scamosciata. Una linea sportiva e allo stesso tempo stilosa per l’uomo che non vuole rinunciare a comfort e ad un tocco glam.

Sparco Fashion è una collezione di abbigliamento e accessori lifestyle ispirata al mondo del racing e ideata per accompagnare l’uomo nella vita di tutti i giorni. Qualità, sicurezza, tecnologia e design sono le parole chiave che ne fanno un must per tutti gli appassionati delle quattro ruote.

