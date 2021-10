Spartan RS: Shark presenta il nuovo casco

Ultimo arrivato nella famiglia degli Spartan, lo SPARTAN RS è il nuovo integrale di Shark per la stagione 2022 e il primo casco omologato ECE 22-06 della Casa francese. Il nuovo Spartan RS, grazie alle sue doti costruttive e alla filosofia Shark volta al massimo assorbimento dell’energia generata da un urto, ha superato brillantemente le sfidanti richieste della nuova normativa di omologazione senza dimenticare il lato estetico, che in questo caso si inserisce nel più puro stile roadster.

SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI

La combinazione fra la calotta esterna multi-assiale e l’EPS multi-densità interno assicura il più alto livello di protezione e supera gli standard imposti anche dalla nuova normativa ECE 22-06. La visiera ultra resistente offre un livello di sicurezza supplementare, grazie al suo sistema di chiusura con 4 punti di ancoraggio, direttamente ispirato dal Race-R Pro GP.

Spartan RS si inserisce dunque perfettamente nel percorso di evoluzione dei prodotti Shark che già in passato hanno dimostrato doti di protezione per il motociclista o il pilota ben superiori alla media, basti ricordare i lusinghieri risultati di tutta la gamma del brand marsigliese nei testi inglesi SHARP, o l’avvento dell’omologazione FIM per i caschi dei piloti impegnati nelle competizioni mondiali. Anche in questo caso Shark è stata un passo avanti a tutti offrendo da subito un casco – il Race-R Pro GP FIM – con la nuova omologazione garantita per tutte le taglie disponibili e soprattutto acquistabili sul mercato da chiunque. Motivi diversi ma sempre validi che permettono di indicare la filosofia costruttiva Shark come una delle più sicure e performanti del mercato mondiale.

VISIERA VZ 300, PER UNA QUALITÀ OTTICA ECCEZIONALE

La visiera ultra-performante VZ 300 dello SPARTAN RS, già adottata dallo SPARTAN GT, è in grado di offrire una qualità ottica unica, ed è stata ideata per essere in classe 1 a spessore variabile, in modo da evitare qualunque distorsione visiva a qualunque angolazione. La visiera parasole interna è omologata UV380 e offre un’ergonomia ottimizzata, con un sistema di dentatura che ne permette un posizionamento preciso.

COMFORT OTTIMALE

Oltre alla sicurezza lo SPARTAN RS offre comodità, proponendo interni in tessuto “ALVEOTECH” garantiti SANITIZED® per assicurare un’efficacia antimicrobica, anti-odore e anti-sudore. Tutti i tessuti interni sono smontabili e lavabili in lavatrice a 30°C. Le imbottiture garantiscono un comfort ottimale e contribuiscono a isolare dai rumori. Infine, anche questo casco Shark beneficia del sistema “Easyfit” che offre tanta praticità e comodità anche a chi indossa gli occhiali.