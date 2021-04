“Spatial DuSTAR”: Dacia parte alla conquista di una nuova galassia

Dacia, annuncia il lancio del primo (e unico) programma spaziale accessibile del mondo. Questa iniziativa innovativa e fuori dal comune, denominata DUSTAR, è una novità assoluta nel campo dei viaggi nello spazio, con il primissimo lancio confermato per oggi.

Per celebrare questo capitolo pionieristico dell’avventura DUSTAR, Dacia si è spinta oltre ogni limite con un lancio unico nel suo genere. DUSTAR decollerà oggi, il 1° aprile 2021!

Dacia compie questo passo da gigante dopo aver rivoluzionato il mercato delle auto nuove sulla Terra, offrendo veicoli accessibili e affidabili fin dal 2004. Da parecchi anni, i talentuosi ingegneri di Dacia non hanno mai smesso di sviluppare veicoli moderni ed essenziali, al miglior rapporto qualitàprezzo. Potendo contare su questo know-how incomparabile e sull’approccio design-to-cost che Dacia ha adottato per lo sviluppo dei prodotti sul nostro pianeta, il cielo non sarà un limite per DUSTAR.

Gli ingegneri di Dacia dimostrano ancora una volta che, con l’ingegno, si può andare molto lontano. Alain Ding, Capo Operatore di DUSTAR ha dichiarato: “Siamo intransigenti. Acquisto intelligente vuol necessariamente dire qualità. Ce l’abbiamo fatta sulla Terra, per cui lanciare un’auto nello spazio non può essere che il passo successivo! Per molti andare nello spazio è un sogno, ma noi siamo qui per fare in modo che questo sogno diventi realtà … Sono felice di cominciare da oggi, lanciando il nostro Dacia Duster, robusto ed audace, verso nuove vette.”