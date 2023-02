Spotify compie 10 anni in Italia: una rivoluzione nell’ascolto della musica

Forte di una già consolidata popolarità in altri Paesi, Spotify nel 2013 sbarca in Italia e quest’ anno festeggia il suo decimo compleanno nella penisola; 10 anni in cui ha cambiato la scena musicale, rivoluzionando definitivamente l’audio e l’ascolto.

10 anni dopo, invece, la musica e gli artisti italiani, grazie a Spotify e allo streaming, hanno raggiunto una portata sempre più globale, permettendo a questi ultimi di raggiungere un incremento del 1200% nel numero di stream a livello globale con 22 miliardi nel 2022 (contro 180 milioni nel 2013), mentre gli stream di musica italiana sono cresciuti di oltre il 20% solo nell’ultimo anno. Un trend che si riversa inevitabilmente anche sul numero di artisti italiani presenti sulla piattaforma che sono arrivati a 196 mila (+650% rispetto ai 26 mila iniziali). E dopo solo 5 anni, gli artisti italiani sono stati ascoltati nelle playlist editoriali di Spotify all’estero oltre l’800% in più rispetto al momento del lancio.

Nel corso degli anni ha permesso agli utenti di sperimentare la fusione e la contaminazione dei generi attraverso il modello playlist che è stato introdotto proprio dalla piattaforma. In Italia, la prima playlist editoriale è arrivata nel 2017.

Nel 2015 arriva il primo podcast ascoltabile sulla piattaforma, dando vita ad una strategia di crescita che l’ha portata a essere piattaforma audio leader nel Paese, diventando punto di riferimento per tutta la comunità di creator italiani. Fino ad arrivare al 2021 con il lancio del primo podcast Originale ed Esclusivo in Italia firmato Spotify “The Jackal: tutto Sanremo ma dura meno” – dopo una serie di podcast e annunci di accordi che avevano avuto una risonanza globale – proprio nella settimana di Sanremo. Da lì, la piattaforma ha reso disponibili 42 podcast Originali ed Esclusivi solo in Italia, senza contare i rinnovi di stagione.

Questo ha dimostrato, ancora una volta, un reale interesse da parte di tutti i tipi di creator a realizzare e produrre podcast sulla piattaforma, contribuendo alla crescita degli show generati dai creatori sulla piattaforma del 20% su base annua , con più di 50.000 titoli in lingua italiana.

Un percorso ricco di successi che ha portato Spotify ha mettere radici stabili in Italia con l’apertura a Milano di Casa Spotify, hub innovativo, moderno e dal respiro internazionale, centro di tutte le operation della regione Sud e Est Europa nonché punto di riferimento per tutti coloro che gravitano attorno all’universo Spotify.