Spotify lancia in Italia le classifiche “Top Podcast” e “Podcast di tendenza”

Il mondo dei podcast è in grande crescita, sempre più ricco di contenuti interessanti da esplorare. Per permettere agli utenti di scoprire facilmente nuovi podcast da aggiungere alla propria lista di ascolti, Spotify rende disponibili da oggi in Italia due speciali classifiche: Top

Podcast e Podcast di Tendenza.

Le due chart – che arrivano in altri 25 paesi oltre l’Italia – offrono agli ascoltatori una risorsa accurata ed affidabile per scoprire gli show più ascoltati e i trend del momento, concedendo allo stesso tempo ai podcaster l’opportunità di diffondere i propri contenuti e farsi conoscere da un pubblico più vasto.

La classifica dei Podcast di Tendenza riporta i contenuti in ascesa e le tendenze del momento. Con un algoritmo unico che permette di scoprire i podcast appena lanciati, questa chart offre agli utenti una grande varietà di opzioni tra cui scegliere, e ai creator la possibilità di scalare le classifiche e raggiungere un nuovo pubblico.

La Top Podcast include, invece, i podcast più popolari determinati dai recenti numeri degli ascolti. Aggiornata mensilmente, questa classifica rappresenta una risorsa accurata e aggiornata per scoprire i podcast più ascoltati.