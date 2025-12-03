Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny domina il mondo, Sfera Ebbasta guida l’Italia

Spotify celebra il 2025 con Wrapped, l’attesa iniziativa che racconta un anno di musica, podcast e cultura attraverso i gusti di oltre 700 milioni di utenti globali. L’artista più ascoltato al mondo è ancora una volta Bad Bunny, che conquista la vetta per la quarta volta nella storia della piattaforma. La canzone più ascoltata a livello globale è “Die With A Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars, superando 1,7 miliardi di riproduzioni.

In Italia, il 2025 è stato l’anno della consacrazione definitiva di Sfera Ebbasta, tornato in testa tra gli artisti più ascoltati nel Paese, seguito da Shiva, Guè, Geolier e Marracash. Ai vertici anche nuove voci come Tony Boy e Olly, che rappresentano una generazione di artisti capaci di fondere rap, cantautorato e sonorità pop. Olly, in particolare, domina le classifiche con il brano “Balorda nostalgia” e con l’album “TUTTA VITA (SEMPRE)”, entrambi in prima posizione.

Le classifiche dei brani italiani mostrano una forte influenza del Festival di Sanremo, da cui provengono quattro delle prime dieci canzoni più ascoltate. Oltre a “Balorda nostalgia” di Olly, spiccano “Incoscienti Giovani” di Achille Lauro, “LA CURA PER ME” di Giorgia e “BATTITO” di Fedez. La musica urban domina, ma cresce anche l’interesse per i suoni internazionali, come testimonia il successo di “La Plena” e di “DtMF” di Bad Bunny.

Per gli album, alle spalle di Olly si piazzano Geolier con “DIO LO SA” e la coppia Sfera Ebbasta–Shiva con “SANTANA MONEY GANG”. Chiudono la top 5 “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” di Bad Bunny e “LA BELLAVITA” di Artie 5ive.

Tra le artiste, ANNA si conferma per il terzo anno consecutivo la più ascoltata in Italia. Seguono Elodie, Rose Villain, Taylor Swift e Lady Gaga. Sul fronte internazionale, oltre a Bad Bunny, la top 5 include Taylor Swift, The Weeknd, Drake e Billie Eilish.

I Måneskin restano gli artisti italiani più seguiti all’estero per il quarto anno consecutivo, seguiti da Gabry Ponte e Ludovico Einaudi. In classifica anche Damiano David, con il suo debutto da solista, e Laura Pausini.

Il dominio di Bad Bunny si estende agli album globali, con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” che supera i 7,7 miliardi di ascolti, seguito dalla colonna sonora del film KPop Demon Hunters e da “HIT ME HARD AND SOFT” di Billie Eilish.

Nel campo dei podcast, Elisa True Crime resta il più ascoltato in Italia per il terzo anno consecutivo, seguito da Indagini di Stefano Nazzi, Stories di Cecilia Sala e Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli. Il panorama dei podcast italiani mostra un forte interesse per il genere true crime e un aumento del formato video, ormai presente nella metà dei titoli più seguiti. A livello mondiale domina ancora una volta The Joe Rogan Experience, al primo posto per il sesto anno consecutivo.

Wrapped 2025 porta con sé anche nuove funzioni per gli utenti. L’esperienza in-app include strumenti come “Età in base agli ascolti”, che confronta i gusti musicali fra generazioni, l’indicazione dell’album più ascoltato e la classifica dei top fan di ogni artista. Arriva anche il “Wrapped Party”, un’esperienza interattiva per rivivere l’anno musicale in compagnia di altri ascoltatori.

Con oltre 713 milioni di utenti e 281 milioni di abbonati Premium, Spotify consolida così il suo ruolo di osservatorio mondiale sulla musica e la cultura pop, trasformando i gusti individuali in un racconto collettivo del nostro tempo.