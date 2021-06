Stampalia: Volkswagen guida la trasformazione in isola intelligente e sostenibile

Stampalia è sulla buona strada per diventare un’isola intelligente e sostenibile. I primi veicoli elettrici, tra cui la prima auto della polizia 100% elettrica in Grecia, sono già entrati in servizio alla presenza del Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis, di Herbert Diess, CEO del Gruppo Volkswagen, e del Viceministro degli Affari Esteri Kostas Fragogiannis. Sono stati anche inaugurati i primi punti di ricarica pubblici e privati. L’evento ha segnato l’inizio della transizione verso la completa elettrificazione di Stampalia. L’obiettivo per l’isola, da raggiungere nei prossimi anni, è passare alla mobilità sostenibile intelligente e modernizzare completamente il proprio sistema energetico. Il Gruppo Volkswagen e il governo greco hanno firmato un memorandum d’intesa in tal senso lo scorso novembre.

Herbert Diess, CEO del Gruppo Volkswagen, ha affermato: “Stampalia sarà un futuro laboratorio per la decarbonizzazione in Europa. Analizzeremo in tempo reale cosa motiva le persone a passare alla mobilità elettrica e quali stimoli sono necessari per adottare uno stile di vita sostenibile. I risultati ottenuti aiuteranno a velocizzare la trasformazione verso la mobilità sostenibile e l’energia rinnovabile in Grecia.

Il mondo intero sta accelerando sulla protezione del clima. Il Gruppo Volkswagen sta guidando questa transizione coprendo l’intero spettro della mobilità sostenibile – dalle auto, alla ricarica, fino alle soluzioni di energia pulita. Stampalia può diventare un modello per una rapida trasformazione, favorita dalla stretta collaborazione tra governi e imprese”.

Il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato: “Il Paese è al lavoro per trasformare l’economia e la società in una “Grecia 2.0”, guidando la rivoluzione green e sfruttando le più recenti tecnologie digitali. I nostri piani sono audaci. Stampalia sarà un banco di prova per la transizione verde: energia prodotta autonomamente e interamente dalla natura.

Questa splendida isola è un pilastro in tal senso, e sono enormemente grato alla comunità locale per il continuo sostegno al progetto. La collaborazione con il Gruppo Volkswagen, una delle Case automobilistiche più dinamiche e innovative al mondo, e con i team di ricerca delle Università dell’Egeo e di Strathclyde (Scozia), fornirà informazioni fondamentali che ci aiuteranno a stimolare il cambiamento nel nostro percorso verso un futuro più pulito, più verde e più sostenibile. Insieme sfrutteremo il vento e il sole per alimentare quel futuro più luminoso”

I primi veicoli elettrici sono utilizzati dalla polizia, dall’autorità aeroportuale e dall’amministrazione comunale dell’isola. La vendita ai privati inizierà entro la fine di giugno