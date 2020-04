“Star Wars: L’Ascesa di Skywalker” arriverà su Disney+

Il capitolo finale della saga degli Skywalker, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, arriverà su Disney+ con due mesi di anticipo rispetto a quanto previsto in onore del 4 maggio (May the Fourth), riconosciuto dai fan di tutto il mondo come lo Star Wars Day. Per la prima volta in assoluto, i fan potranno vedere in streaming la saga completa degli Skywalker, tutta in un unico posto.

Iniziata nel 1977 con il rivoluzionario film di George Lucas Star Wars: Una Nuova Speranza, la saga in nove episodi è disponibile nella vasta collezione Disney+ di film e serie dedicati a Star Wars. All’interno The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars e Rogue One: A Star Wars Story. Lucasfilm e il regista J.J. Abrams hanno unito le forze ancora una volta per realizzare Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente capitolo finale della saga degli Skywalker, portando l’eroica battaglia per la pace e la libertà nella galassia, a una clamorosa ed epica conclusione.

In aggiunta all’ offerta di nuovi contenuti, Disney+ renderà omaggio all’arte di Star Wars con gallery dedicate. Per una settimana, a partire dal 4 maggio, le locandine di ogni film e serie verranno sostituite con i concept art originali. Inoltre, il logo animato di Star Wars nella schermata iniziale di Disney+ , verrà aggiornato con una nuova animazione che rende omaggio all’ iconico salto nell’ iperspazio.