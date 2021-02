Start2run arriva in Italia: Melissa Satta è il Motivational Coach

Se internet ha cambiato il mondo, apportando un importante contributo tecnologico allo svolgimento di diverse attività quotidiane, la tecnologia mobile ha fatto un ulteriore passo in avanti, amplificando la natura e l’impatto del web sulla nostra routine quotidiana.

In un momento storico come quello attualmente in essere ancora di più la tecnologia è venuta in nostro supporto, permettendoci di poter mantenere i contatti con le persone lontane, fare acquisti e soprattutto continuare a mantenerci in forma nonostante le chiusure messe in atto nei diversi paesi.

Dalla grande passione per la corsa e per le realtà digitali, nasce Start 2 Run, applicazione di proprietà della società belga Energy Lab, pensata come il compagno perfetto per tutti coloro che vogliono approcciarsi al mondo della corsa, ma anche per coloro che vogliono lavorare sulle proprie potenzialità di runner. Start 2 Run si propone come un vero e proprio personal coach in formato tascabile: uno special coach infatti, accompagna attraverso audio motivazionali ciascun utente nel proprio percorso fisico.

Studiata per essere di facile utilizzo, l’App presenta percorsi di training ideati da professionisti dello sport, con la possibilità di collegarsi al proprio Spotify permettendo così di allenarsi con in sottofondo la musica preferita o le playlist Start 2 Run pre configurate in collaborazione con Sony Music Europe e basati sui BPM (battiti al minuto).

Start 2 Run ha da subito avuto un grande successo, soprattutto tra il pubblico femminile (l’80% degli utenti Start 2 Run sono donne tra i 25-45 anni), portando alla nascita di una community, uno spazio di condivisione all’interno del quale gli utenti possono motivarsi e sostenersi a vicenda nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Alla fine del 2019 ha subito un ri-lancio a livello globale, dovuto ad una nuova progettazione dell’applicazione e, nel corso del 2020 ha visto un’ampliamento della sua presenza a livello internazionale, con un particolare focus sul territorio europeo.

Da pochi mesi, è arrivata anche in Italia, scegliendo come motivational coach Melissa Satta, una delle più popolari show girl italiane, che ha mostrato sin da giovanissima una grande passione per lo sport.

Melissa ha infatti praticato karate a livello professionistico per diversi anni, ottenendo per ben due volte il podio nazionale e giocato in una squadra professionistica di calcio. La sua passione per l’attività fisica l’ha poi portata ad avvicinarsi al tennis, al paddle, all’equitazione e al wakeboard, per poi concentrarsi negli ultimi anni sul fitness lanciando anche il format digital #TrainingWithMelissa.

Una donna in carriera, una madre e una sportiva, Melissa Stata è l’ideale rappresentante di un modus vivendi in cui il tempo per se stessi e per il proprio benessere fisico e mentale non vengono mai meno. Tutti gli allenamenti e gli audio motivazionali presenti nell’app nella sua versione italiana vedono come protagonista proprio Melissa Satta, a cui è anche dedicato il profilo Instagram @start2run_melissa, in cui vengono condivisi suggerimenti, quote e how to per supportare al meglio tutti gli Start 2 Run Lovers.

Start 2 Run vuole essere uno strumento motivazionale, in grado di risvegliare il desiderio di ognuno per la cura di sé stessi, mostrando come in maniera diversificata e divertente è possibile tenersi in forma e scoprire la versione migliore di sé stessi.