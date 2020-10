SteamPod by L’Oréal Professionnel Paris: la limited edition firmata Karl Lagerfeld

L’Oréal Professionnel Paris celebra l’eredità colossale di Karl Lagerfeld, la sua incredibile passione, l’intuizione e la sua inesauribile creatività. Lo spirito estetico di Karl Lagerfeld nasce dal connubio tra lo stile classico Parigino ed una chiara attitudine rock.

Il brand ha creato anno dopo anno prodotti innovativi testati ed approvati dai migliori hairstylist del mondo senza mai tralasciare gli standard qualitativi, di performance, comfort e sostenibilità. Steampod è solo l’ultima della lista delle innovazioni dirompenti della marca.

Disegnata a Parigi con l’aiuto di parrucchieri professionisti, Steampod è stata lanciata nel 2012, ed è diventata velocemente la piastra hi-tech

a vapore più ricercata. Questo perchè Steampod è la prima piastra a vapore di L’Oréal Professionnel Paris adatta ad ogni tipologia di capello che consente il liscio perfetto o onde morbide con il 78% di danni in meno rispetto ad una piastra tradizionale.

Questa limited edition combina lo stile di L’Oreal Professionnel Paris con lo spirito avanguardistico di Karl Lagerfeld. Il design più leggero e più fine della nuova SteamPod 3.0 si incarna nel serbatoio integrato, il cavo rotante e il pettine incorporato, in un nuovo design completamente nero. Viene presentato in un raffinato astuccio in pelle nera.