Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Stellantis compie un nuovo passo decisivo verso la mobilità del futuro presentando a Bruxelles le sue più avanzate tecnologie di guida automatizzata. All’evento conclusivo del progetto europeo Hi‑Drive, l’azienda ha dimostrato come i sistemi di nuova generazione siano già in grado di affrontare traffico complesso e condizioni di guida reali, confermando il ruolo del gruppo come protagonista nello sviluppo dell’automazione dei veicoli in Europa.

Hi‑Drive rappresenta il programma di punta dell’Unione Europea dedicato al progresso della guida automatizzata e alla sperimentazione di livelli più elevati di automazione su strada. L’obiettivo è ampliare le capacità dei veicoli a guida autonoma garantendo al tempo stesso sicurezza, affidabilità ed efficienza nelle situazioni quotidiane.

“Hi‑Drive è un esempio concreto di innovazione aperta, che ci offre l’opportunità di sviluppare e testare tecnologie di guida automatizzata insieme ai principali partner europei. Lavorando insieme possiamo offrire soluzioni pratiche e affidabili che rendano la mobilità quotidiana più sicura e semplice per tutti.” ha dichiarato Anne Laliron, SVP Technology Research di Stellantis.

Durante la presentazione, Stellantis ha mostrato due veicoli “Living Lab” che incarnano l’approccio concreto dell’azienda alla sperimentazione in condizioni reali. Il Peugeot e‑2008 integra un modulo sensori avanzato composto da otto LiDAR, nove telecamere, quattro radar e connettività V2X a corto raggio e cellulare. Questo sistema consente di raccogliere dati ambientali a 360° per validare le funzioni automatizzate in scenari urbani ad alta densità. Il secondo veicolo, Maserati Levante MY2018, dimostra invece la capacità di comunicazione V2X e la mappatura ad alta definizione, due elementi fondamentali per fornire avvisi di pericolo in tempo reale e riconoscimento dinamico della segnaletica, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza alla guida.

Le future auto automatizzate, comprese quelle completamente driverless, richiedono connettività evoluta per scambiare dati con infrastrutture e altri veicoli. Stellantis sta testando le comunicazioni a corto raggio e il 5G per ottimizzare lo scambio di informazioni su traffico e condizioni stradali, considerandoli elementi chiave per l’evoluzione della guida autonoma di nuova generazione.

Parallelamente, il gruppo continua a potenziare il proprio portafoglio di sistemi ADAS e di guida automatizzata già disponibili oggi, con funzioni intuitive come la guida hands‑free di livello 2+ in autostrada e informazioni sul traffico in tempo reale. Guardando al futuro, Stellantis sta anche sviluppando veicoli di livello 4, ovvero completamente autonomi, destinati ai servizi robotaxi su scala globale. Questi progetti vengono portati avanti attraverso due collaborazioni principali: una con NVIDIA, Uber e Foxconn, e un’altra con Pony.ai. Entrambe le iniziative si basano sulle piattaforme AV‑Ready di Stellantis, progettate per garantire massima flessibilità e adattabilità a diversi usi, dai veicoli passeggeri a quelli commerciali.

Grazie a un approccio basato su innovazione, collaborazione e tecnologie di frontiera, Stellantis conferma la propria visione di un futuro della mobilità sempre più autonoma, connessa e sostenibile. Attraverso il progetto Hi‑Drive, l’azienda contribuisce alla creazione di città intelligenti e strade più sicure, avvicinando il momento in cui la guida automatizzata potrà diventare una realtà accessibile a tutti.