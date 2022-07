Stellantis, e-Mobility e DS al Giffoni Film Festival

“The invisibles” è il titolo dell’evento promosso dalla 52esima edizione del Giffoni Film Festival, la kermesse cinematografica per ragazzi numero uno al mondo, in corso dal 21 fino al 30 luglio nella Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

Dedicato agli Invisibili, quei ragazzi i cui bisogni e idee restano inascoltati, il Giffoni Film Festival quest’anno torna ai grandi numeri che hanno caratterizzato la sua storia. Cinquemila “Giffoners” provenienti da 35 nazioni avranno l’opportunità di valutare 118 opere in concorso tra film d’animazione, serie, cortometraggi e documentari su temi come il passaggio all’età adulta, la scoperta dell’altro, il percorso per recuperare la fiducia in se stessi e, da quest’anno, anche un focus sul futuro del nostro Pianeta dedicato all’ambiente e alla crisi climatica nel contesto del Giffoni Innovation Hub.

Il Festival, con il suo Giffoni Innovation Hub, si propone come anello di congiunzione tra i ragazzi della Generazione Z, le aziende e le istituzioni, offrendo tutti gli strumenti necessari ad affrontare una delle grandi sfide del futuro: modificare le proprie abitudini per contribuire a mitigare il cambiamento climatico.

Nove giorni di incontri in presenza e streaming che danno l’opportunità ai giovani di confrontarsi sul tema della sostenibilità declinata in tutte le sue accezioni: economica, sociale ed ecologica.

Stellantis partecipa all’evento con DS Automobiles, rappresentata da Simona Magnarelli (Lifestyle, Digital & Premium Brands PR Manager), e l’e-Mobility Business Unit, rappresentata da Gabriele Catacchio (Head of Global e-Mobility Communication), per illustrare ai giovani la propria strategia di elettrificazione durante una Masterclass dedicata (cosiddetta Impact) prevista il 28 luglio. Inoltre, per tutta la durata del Festival, saranno allestite delle aree espositive e di test drive dove i visitatori potranno provare i modelli elettrificati di DS e scoprire i servizi di ricarica disponibili.

Il Festival si propone come motore di un cambiamento per lo sviluppo di nuovi linguaggi e diventa il quartier generale di un movimento imperniato sull’innovazione. Per questo nel 2015 a Giffoni è nato il “Giffoni Innovation Hub”, polo creativo e di innovazione che lo scorso aprile ha realizzato l’iniziativa “Gen Z, parola chiave sostenibilità”, a cui l’e-Mobility Business Unit era presente come partner in occasione di Verde Giffoni.

La partecipazione dell’e-Mobility di Stellantis al Giffoni Film Festival aggiunge un importante tassello al mosaico delle sue attività di formazione delle nuove generazioni sulle tematiche di elettrificazione, strategia chiave per contribuire al raggiungimento del target di Carbon Neutrality nel 2038, come annunciato dal CEO del Gruppo Carlos Tavares durante la presentazione del piano strategico di lungo periodo Dare Forward 2030.

Tra gli obiettivi dell’e-Mobility di Stellantis c’è proprio quello di promuovere la cultura legata alla mobilità elettrica fra i giovani e raccogliere spunti su come le nuove generazioni vivono la mobilità del presente e vedono quella del futuro. Un ramo di attività che in due anni ha coinvolto oltre 13.000 studenti in Europa e ha dato origine a importanti collaborazioni con istituzioni e partner prestigiosi a livello internazionale.

Ben si colloca in questo scenario DS Automobiles, Brand innovativo e avanguardista, capace di fondere sapientemente uno stile elegante con la tecnologia più sofisticata. Fin dal suo lancio, avvenuto nel 2014, il marchio ha posto l’elettrificazione al centro della sua strategia, tanto che in appena cinque anni ha presentato una gamma interamente elettrificata. Nel 2020, inoltre, è risultato il marchio multi-energia con le emissioni di CO2 più basse in Europa. Primato che si è ripetuto nel 2021: grazie ad un livello di emissioni pari a 97.3 g/km, secondo il ciclo WLTP, DS Automobiles si pone così davanti ai trenta marchi automobilistici più venduti in Europa.

Attualmente la gamma DS si compone di quattro veicoli: DS 3 CROSSBACK, DS 4, Nuovo DS 7 e DS 9, tutti proposti anche in versione elettrica o ibrida plug-in con la firma E-TENSE. Dal 2024 ogni nuovo modello del marchio sarà solo 100% elettrico.

Durante la 52sima edizione del Giffoni Film Festival, gli ospiti VIP saranno ospitati a bordo di DS 9 E-TENSE, berlina elegante e vivace, dotata di tecnologia ibrida plug-in, mentre i giovani patentati e le loro famiglie potranno testare sul campo due DS 4 E- TENSE.

In qualità di primo produttore premium ingaggiato nella Formula E, il marchio condividerà con i “Giffoners”, durante la Masterclass del 28 luglio, i suoi successi nel campionato 100% elettrico, che hanno contribuito a supportare le attività di ricerca e sviluppo verso una mobilità più sostenibile.