Stile e prestazioni: ecco la Collezione “Adidas Football for Prada”

Adidas e Prada hanno presentato “Adidas Football for Prada”, una collezione di iconiche calzature Adidas che combinano gli eleganti e distintivi tratti di Prada con le esclusive tecnologie ad alte prestazioni di Adidas. Questa innovativa linea ripensa i prodotti di punta di Adidas: Predator Accuracy, Copa Pure e X Crazyfast. La collezione, sia maschile che femminile, celebra le peculiarità del DNA di entrambi i marchi, unendo le prestazioni delle calzature calcistiche di Adidas con i materiali di lusso e la lavorazione artigianale di Prada, includendo dettagli di design che sono sinonimo del brand Linea Rossa di Prada.

La caratteristica principale di tutta la collezione è l’attenzione all’artigianato e ai dettagli. Le calzature presentano tomaie e fodere realizzate con la migliore pelle, lavorate con cura e precisione, utilizzando materiali di alta qualità. Questo utilizzo inedito della pelle da parte di Adidas nel mondo del calcio conferisce un tocco di lusso e raffinatezza alle scarpe. Inoltre, l’iconica iconografia di Linea Rossa di Prada è presente come elemento audace su uno sfondo monocolore nelle varianti nero, bianco e argento.

La nuova collezione Adidas Football for Prada farà il suo debutto con una selezione di alcuni dei migliori calciatori al mondo, tra cui Paulo Dybala e Caterina Macario con Copa Pure, Rafael Leão con X Crazyfast e Pedri con Predator Accuracy. Sarà una collezione disponibile in quantità limitate, che potrà essere acquistata tramite l’app Adidas CONFIRMED dal 22 al 25 maggio 2023, oltre che sul sito pradae presso alcuni negozi Prada selezionati a partire dal 25 maggio 2023.

Le caratteristiche distintive di ogni modello della collezione saranno disponibili anche in un set esclusivo per il videogioco FIFA 23 Ultimate Team, che includerà versioni animate delle maglie e dei pantaloncini in bianco e nero. Questo ulteriore omaggio alla collaborazione tra Prada e Adidas va oltre il mondo fisico per abbracciare quello digitale e videoludico.