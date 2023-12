In coerenza con la filosofia fondamentale dell’azienda italiana, che si basa sull’ascolto attento dei feedback dei piloti e sulla loro trasformazione in idee, Stilo presenta per la stagione 2024 un catalogo prodotti che presenta tre importanti novità nei settori del rally, karting e raid.

Fondata nel 1999, Stilo ha rapidamente assunto un ruolo di pioniere nel mondo delle competizioni rally con il rivoluzionario WRC, il primo casco aperto progettato attorno all’intercom. Questo casco ha inaugurato una generazione di prodotti che ha conquistato 18 titoli mondiali consecutivi nei rally, consentendo al brand di espandersi con successo in settori come la Formula 1, il karting, le serie GT e i rally raid.

L’ultimo passo, rappresentato dal VENTI WRX, è stato quello di specializzarsi nel settore dei rally raid e dell’off-road, precedentemente incentrato principalmente sulla linea rally. Grazie allo studio e al lavoro del reparto R&D, Stilo è ora in grado di offrire un’innovativa soluzione studiata appositamente per questo particolare settore del motorsport, dove le condizioni estreme sono la norma e ogni anno la barra delle prestazioni cercate dagli equipaggi viene alzata.

Le altre due novità mirano a pubblici diversi. Il modello SPORT è un casco in materiale composito che amplia l’offerta dedicata ai rally, posizionandosi come un prodotto di accesso alla gamma Stilo. D’altra parte, il CMR CARBON prosegue il notevole successo dello ST5FN CMR, sviluppato per le competizioni karting, introducendo per la prima volta il carbonio nel catalogo. Si tratta di un prodotto che migliora il comfort, amplia la gamma di accessori con 6 diverse colorazioni interne e offre un peso ultraleggero grazie alla tecnologia sviluppata dal reparto R&D, sempre impegnato nella ricerca di materiali innovativi per offrire ai piloti non solo sicurezza, ma anche un casco che rappresenti un punto di riferimento tecnico e un elemento di performance.