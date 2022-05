Street Art per Opel Mokka all’Amazing Day

Il carattere estroverso di Opel continua ad esprimersi in nome di una contemporaneità che attinge a piene mani dalle ultime tendenze. È così per le vetture del Marchio del Fulmine, che continuano ad anticipare design e tecnologie, mostrandosi in contesti che ne dimostrano l’avanguardia progressista.

In questo contesto, nasce la collaborazione con VICE, piattaforma di intrattenimento ed informazioni che diffonde la cultura underground.

A rendere ancora più consistente questa collaborazione, il contributo di Mr. Wany, ovvero Andrea Sergio, protagonista della scena dello style writing e della street art con il suo “Amazing Day” e l’esplorazione delle differenti scene artistiche.

La sua competenza guida la scoperta di artisti e luoghi di interesse, per la street art di differenti città. Sullo sfondo, il coraggio di pensare ‘out of the box’ in pieno stile Opelminded. Nasce così “Opel Street Art Tour” in abbinamento agli eventi “Amazing Day” con al centro l’esplorazione della scena writing di Roma, Napoli, Torino e mondiale.

Insieme a differenti protagonisti, in base alla differenti location, tre modelli Opel perlustrano le zone di ogni città in cui si concentra l’attività dei più popolari writer e street artist.

Il nuovo Opel Mokka ha introdotto il nuovo linguaggio stilistico del Marchio del Fulmine, portando una libertà di scelta che si concretizza nelle differenti opzioni propulsive in gamma: benzina, Diesel oppure 100% elettrico.

Il nuovo Opel Grandland rappresenta oggi l’ammiraglia SUV del brand. Si presenta con una gamma propulsiva completata dalla tecnologia ibrida plug-in, che culmina nella versione da 300 CV di potenza complessiva: il motore benzina si unisce a due motori elettrici per completare con la trazione integrale elettrica il quadro di una motricità che ha il sapore dell’avventura e la versatilità per ogni utilizzo.

La nuova Opel Astra è invece l’ultima creazione ad esibire l’avanguardia tecnologica Opel, il design poggia sull’essenzialità del Pure Panel, con cui nell’abitacolo le informazioni diventano digitali per una nuova e coinvolgente esperienza di guida.

La diffusione della collaborazione tra Opel e Vice ha luogo sul sito web vice.it, i suoi canali social, quelli di Opel Italia e di Mr. Wany. Ma il miglior modo per entrare nelle atmosfere underground della scena writing è partecipare al prossimo Amazing Day, in programma il 3, 4 e 5 giugno a Locate Triulzi, piccola cittadina a sud di Milano.

I migliori street artist e writer provenienti da diverse parti del mondo si ritroveranno per incrementare il numero di opere su muro, di quello che già dal 2013 è diventato un vero e proprio museo a cielo aperto. Gli artisti sono presenti sul profilo Instagram @theamazingart_project

Nel corso della tre giorni di pura creatività di strada dal respiro internazionale, verrà celebrata la cultura hip hop attraverso performance e contest fra pittura, danza e musica.

Sotto lo stesso tetto si raduneranno differenti attività in una manifestazione diffusa e inclusiva, che sarà il palcoscenico privilegiato della cultura di strada, con tanti nomi del panorama Hip Hop musicale italiano, e grandi artisti visivi internazionali. Il tutto a titolo completamente gratuito per il pubblico, grazie al supporto di Opel Italia, al patrocino del Comune di Locate di Triulzi ed altri sponsor.

Durante l’Amazing Day, il 4 giugno lo stand Opel ospiterà il live con cui gli artisti, selezionati tra i partecipanti del contest ‘Opel Your Mind’, potranno dipingere un esemplare di Opel Mokka in un momento totalmente estemporaneo e libero di creatività.

Il giorno successivo l’auto sarà esposta presso il Parco della Pace di Locate Triulzi, offrendo la possibilità di fare foto con cui taggare la pagina @theamazingart_project ed @opel_italia con i #tag: #opelitalia, #opelyormind, #opelminded, #amazingday.

Le foto più belle saranno ripostate sui canali ufficiali, dimostrando nuovamente la libertà evocata da Opelminded: superare regole e convenzioni esprimendo sé stessi.