Street Fighter 6: è tornato il leggendario piacchiaduro

L’attesa è finalmente terminata per tutti gli appassionati di combattimenti virtuali! Dallo scorso venerdì 2 giugno, il rinomato franchise di picchiaduro di Capcom ha fatto il suo trionfante ritorno con l’uscita di Street Fighter 6, disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Questo nuovo capitolo rappresenta la prossima evoluzione della serie Street Fighter, introducendo una combinazione di innovazioni e contenuti unici nel campo dei giochi di combattimento.

Una delle caratteristiche più entusiasmanti di Street Fighter 6 è l’introduzione di tre nuove modalità di gioco: Fighting Ground, World Tour e Battle Hub. Queste modalità offrono ai giocatori un’esperienza di gioco completamente nuova e coinvolgente.

La modalità Fighting Ground permette ai giocatori di sfidarsi in una varietà di scenari emozionanti, includendo luoghi iconici dei giochi precedenti e arene completamente nuove. Con un elenco di 18 personaggi diversificati tra cui scegliere, i giocatori avranno l’opportunità di padroneggiare le abilità uniche di ciascuno di essi e dimostrare la loro superiorità in combattimenti epici.

La modalità World Tour è un’innovativa esperienza per giocatore singolo che porterà i fan in un viaggio emozionante attraverso la storia di Street Fighter. I giocatori avranno l’opportunità di sfidare una serie di avversari sempre più difficili, guadagnando ricompense e sbloccando nuovi contenuti lungo il percorso. Questa modalità offre un nuovo modo coinvolgente per immergersi nella trama e conoscere meglio i personaggi amati della serie.

La modalità Battle Hub è il centro della comunità di Street Fighter™ 6. Qui, i giocatori avranno la possibilità di personalizzare i loro avatar e i profili di gioco con una vasta gamma di opzioni. Il Fighting Pass permetterà ai giocatori di sbloccare ricompense gratuite e premium, tra cui equipaggiamento per avatar, emote, brani musicali, adesivi, titoli, sfondi di gioco e bordi delle foto. Inoltre, i classici giochi arcade di Capcom saranno disponibili nel Battle Hub, garantendo momenti di divertimento e nostalgia.

Un aspetto entusiasmante di Street Fighter™ 6 è l’attenzione posta sulla community dei giocatori. Capcom ha introdotto una funzionalità di commento in tempo reale, consentendo ai giocatori di interagire e condividere le loro esperienze di gioco durante le partite online. Questo crea un ambiente coinvolgente in cui i fan possono connettersi e mettere alla prova le loro abilità contro giocatori di tutto il mondo.