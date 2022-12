Street Fighter 6: svelati nuovi dettagli

Ai The Game Awards 2022, sono stati svelati nuovi dettagli di Street Fighter™ 6, tra cui informazioni sull’immersiva modalità World Tour in single-player, quattro nuovi personaggi, l’apertura dei pre-order a partire da oggi (quelli fisici saranno disponibili nei prossimi giorni) e la tanto attesa data d’uscita globale, il 2 giugno 2023.

Tutti coloro che effettueranno il pre-order riceveranno colori alternativi per Chun-Li, Jamie, Manon, Dee Jay, Juri e Ken’s Outfit 1, mentre coloro che effettueranno il pre-order digitale per PlayStation 5 e PlayStation 4 riceveranno anche articoli esclusivi come 18 Special Title in-game e 18 sticker con grafica unica dal roster di lancio per personalizzare il proprio profilo. Le tre edizioni disponibili per il pre-order a partire da oggi sono:

Standard Edition (Fisica/Digitale) – Include il gioco base, Fighting Ground, World Tour, Battle Hub e il roster di lancio di 18 personaggi

(Fisica/Digitale) – Include il gioco base, Fighting Ground, World Tour, Battle Hub e il roster di lancio di 18 personaggi Deluxe Edition (Digitale) – Include il gioco base e l’Year 1 Character Pass (contenente quattro personaggi), i colori 3-10 per il Costume 1 di ciascuno di quei personaggi del Pass Year 1 e un bonus di 4.200 Drive Ticket per gli acquisti in-game

(Digitale) – Include il gioco base e l’Year 1 Character Pass (contenente quattro personaggi), i colori 3-10 per il Costume 1 di ciascuno di quei personaggi del Pass Year 1 e un bonus di 4.200 Drive Ticket per gli acquisti in-game Ultimate Edition (Digitale) – Include il gioco base e l’Year 1 Ultimate Pass, che contiene contenuti dell’Year 1 Character Pass, due costumi aggiuntivi e i loro colori alternativi per i quattro personaggi dell’Year 1, altri due stage e un bonus di 7.700 Drive Ticket

Successivamente, sono stati svelati nuovi dettagli sulla nuovissima modalità World Tour. Visita luoghi entusiasmanti come una spiaggia in Giamaica, un’arena in Italia, un festival in Francia e altro ancora mentre viaggi per il mondo imparando Mosse Speciali dai Master. Puoi anche mixare e abbinare Mosse Speciali di diversi Master, il che significa che il tuo avatar può lanciare un Hadoken o Sonic Boom, eseguire uno Spinning Bird Kick ed eseguire una Yoga Flame, tutto nello stesso match purché vengano utilizzati input diversi. World Tour introduce anche Master Assist, che consente ai giocatori di combattere al fianco di un Master come Ryu chiamandolo in battaglia come aiuto per un periodo di tempo, uno strumento utile quando affronti più di un avversario. Infine, prova vari minigiochi spaccando bottiglie a colpi di karate, assapora poi la cucina italiana e para palloni da basket e altro ancora. I minigiochi sono giocabili tra un match e l’altro sotto forma di lavori part-time in cui puoi guadagnare valuta della modalità World Tour per acquistare vestiti, cibo e altro nel gioco.